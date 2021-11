Festivalové filmy očami riaditeľky Márie Dutkovej

16. ročník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty odštartuje už 11. novembra.

8. nov 2021 o 10:59 (JL)

Hoci sa HoryZonty opäť nevyhli zmenám v programe, všetko nasvedčuje tomu, že trenčiansky festival dobrodružných filmov bude môcť návštevníkov 16. ročníka po ročnej prestávke privítať opäť aj naživo. 35 outdoorových filmových snímok z jedenástich krajín budú môcť návštevníci vzhliadnuť od 11. do 13. novembra 2021 v Posádkovom klube v Trenčíne.

Organizátori vyskladali tradične pestrý program, rozmanitý z hľadiska krajiny pôvodu filmov, ich dĺžky, tém, ale aj toho, či sú dielom profesionálov, ktorí sa filmovou tvorbou živia, alebo nadšencov, umenie vlastnej filmovej tvorby ešte len objavujúcich.

Snímky prenesú divákov na rôzne miesta sveta

Keď sa riaditeľky festivalu Márie Dutkovej opýtate, ktorý film sa jej páči najviac, vymenuje ich hneď niekoľko.

„Je ťažké vybrať najlepší, ale môžem povedať, že naozaj veľa ich máme dobrých,“ hovorí žena, ktorá za 16 rokov, odkedy sa venuje organizácii festivalu, videla doslova stovky filmov. Uznaním pre ňu bolo aj pozvanie do poroty MFHF v Poprade v roku 2020.

„Každému sa páči niečo iné. Niekto má rád dlhšie dokumenty, kde sa dozvie o tom, ako a čím žijú ľudia inde vo svete, o prírode, ekológii, iný preferuje krátke, akčnejšie filmy zamerané na adrenalínové športy. A my máme všetko,“ s úsmevom konštatuje manažérka približne desaťčlenného organizačného tímu, ktorá zároveň poukazuje na to, že festivalové snímky prenesú divákov na rôzne miesta sveta a do rôznych prostredí.

Voda má napríklad zastúpenie vo filme Olafa Obsommera „Bicyklom a kajakom cez Alpy“, v zabudnutom príbehu mladých Poliakov „S Pánom Bohom Los Polacos!,“ ale aj krátkom neprofesionálnom filme „Svetový rekord 2021“ o výkone trenčianskej posádky dračích lodí Nostradamus.

Miesto v programe majú aj zimné športy, beh a turistika. Rôzne pohľady zo sedla bicykla ponúknu snímky „Sedadlo slobody,“ „Zjazd z hory Kilimandžáro“ alebo súťažný film „Krajinou domova“.

Priaznivci horolezectva sa môžu tešiť na kanadské snímky „Od oceánu na Asgard“ či „Kľúčový problém“, ktorý rozpráva príbeh uzdravenia zo psychických problémov pomocou lezenia.

Festival si ľudia budú môcť pozrieť aj online

Riaditeľku festivalu upútal aj film „Tortúra Mura“ o dileme tínedžera, ktorého baví skalolezectvo, potápanie a paraglajding, akú strednú školu si vybrať, alebo príbeh dvojice Jožiho a Paliho, ktorí predstavia svoje bláznivé dobrodružstvá na motorke a stopom po Vietname a Číne. Bodkou za festivalom, kde sa bude spomínať i na míľniky slovenského horolezectva, bude silný dokument Pavla Barabáša o tragickom zostupe Slovákov po dosiahnutí vrcholu najvyššej hory sveta – „Everest – najťažšia cesta.“

HoryZonty 2021 si môžu diváci pozrieť aj online v termíne 19. až 21. novembra.

Podujatie sa koná v spolupráci s mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom, Audiovizuálnym fondom, ministerstvom kultúry a ďalšími partnermi.