Festival [fjúžn] na cestách prinesie Divadlo utláčaných aj do Trenčína

Festival ponúkne zaujímavý a pestrý program, vďaka ktorému budú môcť obyvatelia Trenčína spoznať o trochu lepšie svet.

3. nov 2021 o 16:46 (tn)

Putovný multižánrový festival [fjúžn] na cestách zavíta už tento piatok do Trenčína. Ponúkne tu zaujímavý a pestrý program, vďaka ktorému budú môcť obyvatelia aj tohto mesta spoznať o trochu lepšie svet, ktorý máme doma. Už 5. novembra tak budú môcť vidieť mesto očami Jeremyho, zažiť jedinečný formát Divadla Fórum, či vypočuť si koncert kapely The Cultural Studies.

Článok pokračuje pod video reklamou

Program v Trenčíne začneme obľúbeným formátom [fjúžn] walk, počas ktorého nazrieme na mesto očami cudzinca, ktorý tu však dnes má svoje doma. Tentokrát to bude učiteľ a spisovateľ Jeremy Hill. Jeremy žije na Slovensku od roku 2009, keď sa sem presťahoval so svojou ženou a dcérou. Učí angličtinu, píše, je vokalistom skupiny The Cultural Studies a tiež nahráva svoj vlastný podcast Na Slovensku Aj Po Anglicky . Počas piatkovej prechádzky Jeremy prevedie návštevníkov mestom Trenčín tak, ako ho vidí on. Ukáže im svoje obľúbené miesta, miesta, ktoré podľa neho stoja za zmienku, alebo tie, ktoré vníma možno trochu inak ako oni – bude to úplne nová perspektíva! Prechádzka začne o 15:00 pred vlakovou stanicou Trenčín.

(zdroj: Nadácia Milana Šimečku)

Pokračovať budeme o 18:00 v Klube Lúč jedinečným divadelným predstavením s názvom Na Slovensku po slovensky. Pätnásť ľudí z Afganistanu, Sýrie, Somálska, Iraku, USA, Maroka, Egypta a Slovenska v jednom predstavení. Ich kolektívne dielo vzniklo metódou divadla fórum, počas ktorého sa diváci a "herci" stretávajú spolu na scéne a diskutujú o reálnych príbehoch a témach diskriminácie v spoločnosti.

Divadlo Fórum je najčastejšou formou Divadla utláčaných, estetického hnutia, ktorého cieľom je posilňovanie diskriminovaných skupín a aktívny dialóg o rôznych formách útlaku v spoločnosti. Predstavenie bude v anglickom a slovenskom jazyku.

Na záver večera si návštevníci budú môcť o 20:30 vypočuť koncert kapely The Cultural Studies. Toto hudobné gonzo duo sa sformovalo počas hmlistého sobotného večera v bare Potemkin na úpätí Porte d Hal, stredovekého opevnenia mesta Brusel. Trenčiansky producent Oscar Pompa a slum-poet The Stereo Vampire, obaja imigranti so silným spoločenským cítením, tvoria multižánrovú elektroniku pretkávanú hovoreným slovom a svoj jedinečný štýl nazývajú ako „in-your-face electropose“. Ich texty sú bravúrne, poukazujú na aktuálne spoločenské dianie, politické aj ekologické problémy vo svete, korupciu či rasovú nerovnosť.



[fjúžn] na cestách organizuje Nadácia Milana Šimečku. Z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. Projekt ďalej finančne podporili: KULTMINOR (Fond na podporu kultúry národnostných menšín) a MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)

Projekt Forum Theatre: Road to openess vznikol vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko a Európskej komisie ako súčasť projektu "I am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century." Projekt je spolufinancovaný aj z projektu s názvom „EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít“ financovaného z Grantov EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe. Partneri: Klub Lúč, Trenčín 2026 – kandidát na EHMK 2026, Trenčan

O festivale [fjúžn]

Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku už od roku 2006 a postupne sa stal jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku s celoslovenským, ako i medzinárodným významom. Prekračuje rámec jedného druhu umenia a ponúka bohatý program zložený z koncertov, výstav, literatúry, divadla, filmu, workshopov, prednášok a prezentácií, diskusií, komunitných podujatí, či programu pre deti, školských akcií a mnohých iných aktivít. [fjúžn] dáva hlas cudzincom, migrantom a utečencom; prezentuje kultúru a život nových menšín; vytvára príležitosti na stretávanie; ukazuje rozmanitosť Slovenska; scitlivuje verejnosť; búra predsudky; spája.

Kontakty:

Martin Brix | manažér festivalu | brix@nadaciams.sk | 0907 295 678

Soňa Trubačová| PR [fjúžn] festival | sona@nadaciams.sk | 0918 672 274