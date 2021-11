Continental oslavuje 150 rokov na trhu

Spoločnosť Continental s dlhoročnou tradíciou v oblasti gumárenského priemyslu vyrába v Púchove pneumatiky pre osobné a nákladné vozidlá a aktuálne zamestnáva viac ako 4 750 zamestnancov. Okrem výroby sa venuje výskumno-vývojovým aktivitám v modernom technologickom centre.

5. nov 2021 o 0:00

„Globálna spoločnosť Continental je tu už 150 rokov. V posledných 20 rokoch sa výrazne diverzifikovala a dnes je dodávateľom komplexných riešení pre podporu moderných trendov mobility s 200-tisícmi zamestnancami po celom svete. V púchovskom závode Continental Matador Truck Tires, s.r.o., vyrábame viac ako 3 milióny nákladných pneumatík ročne, čo je 10-násobné zvýšenie objemu výroby od vstupu Continentalu v roku 1998. A nie je to úplný koniec expanzie,“ uviedol Ladislav Rosina, riaditeľ závodu. Podobný priebeh zažili aj v spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., ktorá vyrába osobné pneumatiky.

Ako sa začal písať príbeh gumárenskej výroby v Púchove?

História gumárenskej výroby sa začala písať 7. septembra 1947, kedy bol v Púchove položený základný kameň výstavby nového závodu na výrobu pneumatík pre osobné a nákladné automobily. Oficiálna výroba pneumatík v Púchove začala 1. mája 1950. Vtedy nikto ani len nedúfal, aký obrovský význam budú mať naše gumárne pre celý púchovský región. V roku 1987 bol v Púchove založený Výskumný ústav gumárenský.

Po revolúcii, v dobách ekonomických ťažkostí, hľadal Matador strategického partnera. Nová etapa závodu sa viaže s rokom 1998 po vstupe spoločnosti Continental, kedy vznikol spoločný podnik Continental Matador, s. r. o., Púchov, ktorého predmetom podnikania bola výroba nákladných pneumatík. Ďalšia významná etapa začala v roku 2007, kedy spoločnosť Continental prevzala aj výrobu osobných pneumatík a všetky s tým súvisiace aktivity. „Matador v roku 2007 vyrobil päť miliónov osobných pneumatík ročne, po následnom prevzatí Continentalom sme dnes na úrovni trojnásobku. A sortiment výrobkov je, samozrejme, omnoho náročnejší,“ povedal Anton Vatala, riaditeľ závodu pre osobné pneumatiky.

Ako Continental oslávil 150. výročie?

Spoločnosť Continental má za sebou úspešnú históriu, ktorá siaha až do roku 1871, kedy bola založená v nemeckom Hannoveri. Od tej doby je známa tým, že posúva hranice mobility, od prvej automobilovej pneumatiky na svete s dezénom až po inteligentné pneumatiky pre autonómne vozidlá.

V októbri sme oslávili 150 rokov od svojho vzniku. Boli to roky plné výziev, úspechov, zmien a rastu. So všetkými zamestnancami po celom svete sme vzdali hold našej minulej histórii, súčasnosti a čo je najdôležitejšie, našej budúcnosti. Výročie sa oslavovalo pod mottom „Naše srdcia bijú pre Continental už 150 rokov“. Nikolai Setzer, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva pre automobilový priemysel, vo svojom prejave zdôraznil, že mobilita, ľudia v pohybe, preprava tovaru a neustále zdieľanie nápadov a informácií sú kľúčovými prvkami našej firemnej identity a nášho kultúrneho dedičstva. Tiež dodal: „Mobilita nás spája, tak medzi sebou, ako aj so všetkým okolo nás. Premieňame výzvy na príležitosti. To je to, čo nás robí silnými už 150 rokov a dáva nám istotu, že z dnešnej mimoriadne ťažkej situácie vyjdeme ešte silnejší.“

Technologické centrum v Púchove zamestnáva odborníkov z celého sveta. Ako sa podarilo udržať vývojové centrum v Púchove?

Technologické centrum Púchov bolo založené v r. 1987, venuje sa vývoju, výskumu, testovaniu osobných aj nákladných pneumatík. Vývojové centrum bolo aj po akvizícii Continentalom zachované a ďalej sa rozvíja. Vybudovali sme takzvaný vývojový kampus. Dnes je vývoj hlavne o simuláciách výrobných procesov a výrobkov samotných. Máme medzinárodné tímy, ktoré spolupracujú na projektoch pre celý koncern. Sme radi, že sa tu neinvestuje len do výroby a montáže, ale aj do vývojových kapacít. V súčasnosti zamestnáva takmer tri stovky vývojových inžinierov a pracovníkov laboratórií.

Čo z Vás robí TOP zamestnávateľa v regióne?

Ladislav Rosina, riaditeľ závodu Nákladné pneumatiky: Continental vybudoval v Púchove svoju najväčšiu výrobnú kapacitu pre výrobu pneumatík na svete. Oba púchovské závody s celkovými tržbami na úrovni 1,7 miliardy eur ročne patria medzi najväčšie priemyselné podniky v Trenčianskom kraji a v Slovenskej republike.

Anton Vatala, riaditeľ závodu Osobné pneumatiky, vidí ako jednu z výhod gumárenskej výroby, že technológia nie je ľahko premiestniteľná, čo spolu s dlhodobou znalosťou procesov, ktorej nositeľmi sú naši zamestnanci, dáva istotu stability pracovných miest pre ďalšie generácie. „Máme viac ako 4700 priamych zamestnancov a ďalšie stovky v subdodávateľských firmách, takže dávame prácu viac ako 6000 ľuďom v púchovskom regióne.“

Ako sa snaží Continental podporiť sociálnu zodpovednosť?

Obe spoločnosti Continentalu v Púchove prostredníctvom občianskych združení a neziskových organizácií finančne dlhodobo podporujú škôlky, školy, zdravotné zariadenia a onkologické ústavy v Slovenskej republike. Nezabúdame ani na detské domovy, domovy sociálnych služieb, centrá voľného času, športové kluby, kultúrne telesá, dobrovoľné hasičské zbory a iné subjekty v Púchove a okolitých obciach.

Investuje Continental v Púchove do ekológie?

Po 150 rokoch ambicióznych krokov a expanzie do celého sveta nadchádza pre značku nová éra inovácií a investícií do „zelenej“ budúcnosti. Continental investoval v uplynulom období do ochrany životného prostredia a v týchto aktivitách bude naďalej pokračovať. Vplyv aktivít Continentalu v Púchove na životné prostredie je monitorovaný a pravidelne kontrolovaný. Taktiež prevádzkuje telefonickú Zelenú linku, kde je možné zanechať akýkoľvek podnet súvisiaci s vplyvom firmy na životné prostredie.

Viac ako 70 % kaučuku z celosvetovej produkcie sa využíva na výrobu pneumatík pre všetky typy vozidiel a dopyt po ňom v automobilovom odvetví stále rastie. Spoločnosť Continental preto prichádza s novými ekologickými alternatívami. O tom, že koncern dlhodobo tvrdo pracuje v oblasti ekológie, svedčí aj fakt, že už dnes spotrebuje o 55 % menej vody a o 17 % menej energie, ako je priemer v priemysle na metrickú tonu vyrobených pneumatík.

Cieľom do roku 2030 je dosiahnuť úsporu ďalších 20 %. Súčasným cieľom Continentalu je tiež prechod na uhlíkovú neutralitu do roku 2050, a to snahou o dosahovanie rovnováhy medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry do takzvaných uhlíkových zachytávačov.

Continental sa rozhodol hľadať nové ekologické alternatívy. Prebieha výskum pestovania a spracovania ázijských púpav. Práve spracovaním koreňa tohto druhu púpavy sa získava guma, ktorá je plnohodnotnou kvalitatívnou náhradou exotického kaučukovníka. Continental chce púpavový kaučuk využívať aj pri výrobe pneumatík pre osobné automobily. Jeho uplatnenia v sériovej výrobe sa dočkáme už v nasledujúcej dekáde.

Budúci rok spraví Continental ďalší dôležitý krok smerom k cirkulárnej ekonomike a umožní používanie opätovne spracovaného polyesteru získaného z recyklovaných PET fliaš vo výrobe pneumatík.