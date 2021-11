S hráčmi máme pravidelné pohovory. Často sú dlhé, hovorí tréner lídra VII. ligy Miroslav Hlávek

O postup medzi oblastnú elitu sa snažia štvrtú sezónu. Futbalisti z Dolnej Súče absolútne ovládli VII. ligu Sever skupina A. Stratili iba dva body a na jar budú najvážnejším kandidátom na majstra. Rozprávali sme sa s trénerom mužstva Miroslavom Hlávekom.

3. nov 2021 o 10:11 Martin Jurčo

Jesennú časť ste vyhrali systémom štart-cieľ. Aká bola prvá polovica sezóny?

Náročná. Pred jej začiatkom sme sa poctivo pripravovali. Šli sme od zápasu k zápasu. Ročník sme začali náročným stretnutím na pôde ambicióznej Nemšovej. Poviem otvorene, šli sme tam s malou dušičkou. Napokon sme po dobrom taktickom výkone brali všetky body a odrazili sme sa smerom k úspešným výsledkom. Chlapci získali sebavedomie, ktoré pretavili do dobrých výsledkov.

O postup do vyššej súťaže sa snažíte už štyri roky. Je náročné motivovať chlapcov, keď dlhodobo patríte ku špici, ale z rôznych dôvodov vytúžený titul neprichádza?

Určite áno. Najskôr sme sa v dvoch sezónach po sebe porazili sami. Určité zápasy, ktoré sme mali vyhrať, sme nedoviedli do úspešného konca.

Teraz nehodláme nič podceniť. Sústredíme sa na každé jedno stretnutie. Bez ohľadu na to, či hráme proti papierovo silnejšiemu alebo slabšiemu tímu. Pred sezónou sme si vytipovali súperov, ktorí by sa spoločne s nami mali dostať do nadstavbovej časti o titul, proti ktorým potrebujeme uhrať body. Nechceli sme nič nechať na náhodu. Chlapci si naše slová zobrali k srdcu. Dnes máme aj tie body, ktoré nám v minulosti chýbali. Hráči majú motiváciu. Chcú vo futbale niečo dokázať.

Nastali v kádri zmeny?

V aktuálnej sezóne iba minimálne. Ešte pred rokom boli dvaja chlapci, ktorí prestali hrať. Posledné tri kolá nastúpil Janko Trnavský, ktorý bol predtým pracovne vo Švajčiarku. Domov prišiel v októbri a hneď sa zapojil do tréningového procesu. Pomohol nám k dôležitým bodom.

Na jeseň ste body stratili iba dva body po remíze proti Drietome. V stretnutí padlo až sedem červený kariet. Ako si na tento duel spomínate?

Aj toto sa v článku dočítate Ako vplývajú tréneri na mužstvo, aby si veci okolo futbalu nezľahčovali Čo trénera Miroslava Hláveka teší Ako vníma rozdelenú siedmu ligu na dve súťaže Kto je stmeľujúcim prvkom v tíme