KOVAL SYSTEMS v Beluši patrí k technologickej špičke nielen na Považí

Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a.s., sa od roku 1993 vyprofilovala na významného výrobcu a dodávateľa skladovej, archívnej a logistickej techniky v rôznych segmentoch priemyslu. Spoločnosť pôsobí v Beluši a zamestnáva 400 ľudí zo širokého okolia. Na aktuálnu tému hovoríme s obchodným riaditeľom Ing. Jánom Michálkom.

Uplynulé dva roky boli pre veľa spoločností zložitým obdobím. Pre Koval Systems, zdá sa, to bolo obdobie výziev. Čo podstatné sa udialo?

Áno, je to naozaj tak. Roky 2020 aj 2021 boli výnimočné z viacerých pohľadov, myslím, že to, čo sa udialo, dôsledkami predčilo aj hospodársku krízu z roku 2008. Veľa sa hovorí o tom, že takéto obdobia so sebou prinášajú aj nové výzvy a príležitosti. Na druhej strane so sebou prinášajú aj veľké riziká a myslím, že takmer každý počas tohto náročného obdobia pociťoval strach o zdravie, stabilitu, prácu. Sme nesmierne radi, že sme tú náročnú situáciu zvládli a že to nemalo zásadnejší vplyv na náš tím. Samozrejme, z pohľadu obchodu a odbytu to bolo veľmi náročné obdobie. Napriek všetkému, naša spoločnosť počas tohto obdobia vyvinula a uviedla na trh ďalšie moderné a sofistikované riešenia pre sklady a logistiku, podarilo sa nám úspešne ukončiť niekoľko väčších projektov a zároveň vidíme zvýšený dopyt po našich riešeniach, čo je znakom toho, že sme sa vydali dobrým smerom. V roku 2020 sa nám tiež dostalo významného ocenenia – 1. miesto v rámci rebríčka Diamanty slovenského biznisu, ktorý zostavuje Forbes a sleduje zdravo rastúce malé a stredné spoločnosti. Môžeme teda povedať, že napriek tomu, že ide o veľmi náročné dva roky, priniesli aj pozitívne momenty.

Ako sformovala pandemická situácia trhy a váš výrobný program?

Pandemická situácia ešte viac zvýraznila obrovský tlak na logistiku a skladovanie, na ich presnosť, rýchlosť, dostupnosť. Žijeme v dobe, kedy akýkoľvek výpadok v reťazci od výrobcu k zákazníkovi môže spôsobiť množstvo komplikácií. Potvrdzuje to aj výrazne zvýšený záujem výrobcov, distribútorov či logistických centier o rôznu formu automatizácie skladovania a logistiky. Naša spoločnosť na takéto požiadavky vyvinula vlastný, široký rad výrobkov a riešení, od jednoduchých skladovacích zariadení až po komplexné logistické a transportné riešenia.

Za každou úspešnou spoločnosťou je príbeh. Akú úlohu v ňom zohrávajú vaši zamestnanci na rôznych pozíciách?

Dovolím si tvrdiť, že tú najdôležitejšiu. Naša spoločnosť disponuje naozaj komplexným portfóliom procesov a služieb, kde kvalitná ľudská práca sa často nedá ničím nahradiť. Samozrejme, v rámci výrobného procesu sa snažíme, aby sme využívali najmodernejšie automatizované či robotizované technológie, o to viac sa však zvyšujú nároky na odbornosť kolegov. Okrem toho disponujeme aj konštrukčným oddelením, vývojovým oddelením, technickým oddelením, oddelením vývoja softvéru a hardvéru, servisným oddelením. Ak by som to mal povedať v skratke, všetky procesy sú v súčasnosti už tak úzko previazané, že ak chceme dodať zákazníkovi kvalitné riešenie či výrobok, potrebujeme kvalitný tím kolegov naprieč celou spoločnosťou.

V regióne ste zamestnávateľom už 28 rokov. V segmente, v ktorom pôsobíte, sa udial nepredstaviteľný pokrok, na ktorý ste reagovali vývojom nových vysoko sofistikovaných produktov. Zaradili ste sa medzi technologickú špičku. Môžete v skratke zhodnotiť obdobie z pohľadu vývoja technológií?

Za to obdobie, počas ktorého pôsobíme na trhu, sa náš sortiment naozaj výrazne obmenil. Od pokladničných schránok, trezorovej techniky či mechanického zabezpečenia sme sa posunuli k plne automatickým parkovacím systémom, zakladačom, dopravníkovým systémom, výdajovým automatom a podobne. Je to prirodzený vývoj spoločnosti, ktorý je podporený tým, že počúvame našich zákazníkov, počúvame, čo si vyžaduje trh. Som nesmierne rád, že sme takýto prerod sortimentu zvládli a naše výrobky slúžia mnohým užívateľom v rôznych odvetviach. Dodať komplexné riešenie, vrátane softvérových aplikácií, servisu, často aj vrátane integrácie do informačného systému, to si vyžaduje naozaj nemalú dávku odbornosti. Ako som naznačil už v predchádzajúcich odpovediach – nové, sofistikovanejšie výrobky a riešenia vytvárajú v našej spoločnosti aj nové pracovné pozície, príležitosti, nové nároky a prístupy k riešeniu projektov.

Rozsiahle investície smerujú u vás do vybavenia strojového parku, čo zvyšuje efektivitu a prináša konkurenčnú výhodu. Aké sú novinky v tomto roku?

Áno, pre našu spoločnosť je typické, že sa snažíme technologicky neustále napredovať. Každý rok venujeme dostupné finančné prostriedky na rozvoj spoločnosti, zvýšenie jej efektivity, ale aj na zvýšenie komfortu pre našich kolegov. Neustále rozširujeme výrobné a skladové priestory, ako aj výrobné kapacity využitím moderných technológií. Aj tento rok pribudlo niekoľko nových technológií, najmä čo sa týka automatického spracovávania plechu. Množstvo investícií však prúdi aj do rôznych efektívnych prípravkov, náradia, výpočtovej techniky, testovacích zariadení, automatizovanej skladovej techniky a podobne. Veríme, že rovnako tomu bude aj v budúcom roku. Už teraz vieme s istotou povedať, že vybrané sklady doplníme o automatické zakladače, ktoré výrazne zefektívnia ich chod.

Kde všade smeruje produkcia spoločnosti? Sú to domáce i zahraničné trhy?

Naša spoločnosť je od začiatku pro-exportne zameraná. Nedávame si teda limity a radi ponúkame naše výrobky a riešenia aj zákazníkom v zahraničí. Samozrejme, predaj komplexných riešení do zahraničia si vyžaduje omnoho náročnejšiu prípravu, zároveň aj kvalitne vybudované zázemie v tej-ktorej krajine. Tieto aspekty rozhodne nemôžeme podceniť a keď už chceme ponúknuť výrobok zákazníkovi v zahraničí, musíme si byť istí, že mu dokážeme zabezpečiť aj zodpovedajúcu úroveň služieb.

Zložité výrobné procesy vyžadujú kvalifikovanú pracovnú silu. Máte dostatok odborníkov?

Som veľmi rád, že sa nám podarilo dať dokopy naozaj výborný tím odborníkov naprieč celou spoločnosťou. Ide o stabilný tím kolegov, ktorí disponujú vysokou odbornosťou a zároveň majú chuť a vôľu, aby ju pretavili do naozaj dobrých výrobkov. Nové výrobky a riešenia prinášajú aj nové výzvy a požiadavky. Preto sa tento tím neustále rozrastá o nových kolegov, ktorí zastrešujú oblasti, ktoré sme doteraz nemali pokryté. Obsadiť voľné pracovné pozície niekedy nie je jednoduché, najmä teraz, keď pribúda množstvo nových spoločností a mnohé existujúce rozširujú výrobu. Každopádne, vďaka tomu, že vyrábame a dodávame zaujímavé výrobky, záujemcovia u nás vidia možnosť naučiť sa niečo nové a aj odborne sa posunúť.

Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať záujemca o prácu? Sú aktuálne voľné pracovné pozície?

V súčasnosti obsadzujeme vysokokvalifikované výrobné pozície, ako sú zvárač, obsluha ohraňovacieho lisu, obsluha CNC obrábacích centier, kde požadujeme najmä prax a znalosti práce s technickou dokumentáciou. Samozrejme, vieme poskytnúť priestor na zaučenie, prípadne získanie potrebných zručností a vypracovanie sa na seniorskú pozíciu, avšak čo sa týka teoretickej pripravenosti uchádzačov, pociťujeme veľkú priepasť medzi znalosťami, ktoré uchádzači majú, a našimi potrebami. Vzhľadom na tomu, že naša spoločnosť disponuje modernou lakovacou linkou, hľadáme tiež lakovačov a pomocných pracovníkov na lakovaciu linku.

Našou pýchou je vývoj softvéru a hardvéru pre sofistikované riešenie skladovej techniky, preto by sme radi privítali posilu v oblasti vývoja PLC a JAVA programovania.

Prečo by sa mali rozhodnúť pre prácu v spoločnosti Koval systems?

Pravdou je, že súčasná doba dáva zamestnancom naozaj široké možnosti v uplatnení sa a často má zamestnanec hneď niekoľko možností naraz. Verím, že ako zamestnávateľ s dlhou tradíciou sme pre našich súčasných a budúcich kolegov určitou istotou. Naša spoločnosť kontinuálne rastie, neustále ponúka nové príležitosti, výrobky, riešenia, takže vnútropodnikové prostredie je naozaj dynamické. Aj naša spoločnosť sa snaží prispôsobiť zmenám, ktoré zasiahli takmer všetky spoločnosti, preto sa snažíme hľadať kolegov, ktorí budú chcieť rásť spolu s nami.



