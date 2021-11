FOTO: Dobrovoľníci upravili v lesoparku trasy pre horských cyklistov

Trasy pre horských cyklistov v trenčianskom lesoparku Brezina sú upravenejšie a bezpečnejšie.

2. nov 2021 o 11:43 TASR

TRENČÍN. Trasy pre horských cyklistov v trenčianskom lesoparku Brezina sú upravenejšie a bezpečnejšie. Dvojicu brigád zabezpečilo občianske združenie DIVO s dobrovoľníkmi a podporou mesta v spolupráci s Mestským hospodárstvom a správou lesov (MHSL). Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.

Na prvú oficiálnu verejnú brigádu prišlo koncom septembra pomôcť s výstavbou trailov 36 dospelých a 11 detí, na druhej v októbri sa zúčastnilo približne 40 ľudí.

"Keď sa pred vyše 20 rokmi začali budovať okruhové chodníky v lesoparku, cyklistu ste tam prakticky nevideli. V posledných rokoch však cyklistika zaznamenala veľký nárast a úzke náučné chodníky sa stali častým stretom rýchlo jazdiacich cyklistov s chodcami," vysvetlil lesný hospodár z MHSL Ivan Jančička.

Cyklisti v mokrom období navyše podľa neho rozryli náučný chodník a kazili snahu správy lesov o vyštrkovanie chodníkov, v hre bol aj zákaz vjazdu cyklistov na náučné chodníky alebo umiestnenie spomaľovačov.

Správca lesoparku by momentálne nový chodník pre cyklistov nezvládol svojimi kapacitami vybudovať. "Cyklisti sa však spojili do združenia DIVO Trail a po viacerých rozhovoroch sme našli spoločnú reč. Prešiel som s nimi a vyznačil trasu budúceho chodníka, určili sme si podmienky jazdenia na Brezine. Aj keď to bude ešte dlhá cesta naučiť všetkých - cyklistov aj chodcov - ohľaduplnosti k sebe navzájom, je vybudovanie cyklochodníkov dobrá vec," doplnil Jančička.

V súčasnosti sa na Brezine podľa neho buduje malý okruh a v ďalšom roku chce MHSL s občianskym združením DIVO pracovať na veľkom okruhu celou Brezinou. Plánované aktivity na najbližšie roky zase zabezpečí generel Breziny.