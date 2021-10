Jablonka si s vypätím síl udržala domácu neporaziteľnosť, zimuje druhá

Diváci videli v poslednom jesennom kole VIII. ligy Senica-Myjava v Jablonke tri góly.

30. okt 2021 o 19:14 Martin Jurčo

Jablonka – Chvojnica 2:1 (2:0

Po opatrnom úvode sa domáci dostali do vedenia. Brankár Paták zbytočne podrazil útočiaceho hráča Jablonky v pokutovom území. Loptu si na biely bod postavil Večeřa a pohodlne otvoril skóre zápasu. Na hrboľatom ihrisku sa iba ťažko rodili kombinačné akcie, a tak sa v 32. minúte odhodlal k ďalekonosnému pokusu Marônek a z dobrých 35 metrov poslal domáci tím do dvojgólového vedenia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Úvod druhého dejstva už ako tradične patril hosťujúcemu tímu, no Chvojnica ponúknuté šance nevyužila. S pribúdajúcimi minútami sa posledný tím dostával čoraz častejšie do hry, no nedokázal sa presadiť. Až v 76. min sa po rohovom kope presadil na prednej tyči Vančík. V závere mali hostia ešte niekoľko náznakov šancí, ale obrana na čele s gólmanom Arbetom udržala víťazstvo. Jablonka na jeseň vyhrala všetkých sedem domácich stretnutí a zimuje druhá. Chvojnica uzatvára tabuľku na deviatom mieste.

Napísali sme

Napísali sme Kto sa dostal do ideálnej jedenástky jesennej časti VI. ligy? Čítajte

Góly: 14. L. Večeřa (z 11m), 32. Ľ. Marônek - 76. P. Vančík. R Hudec, 30 divákov

JABLONKA: I. Dedík (52. Ľ. Arbet) - L. Bača (58. D. Frýdl), J. Žabka, Ľ. Marônek (75. M. Vlachovič), J. Šimko, P. Duga, J. Gaža, Dávid Švancara, Miroslav Švancara (85. E. Pekník), M. Sadloň, L. Večeřa (65. p. Bumbala)

CHVOJNICA: J. Paták - Martin Kollár, Martin Černek, F. Púček, Maroš Kollár, D. Šiška, Jakub Černek, P. Vančík, G. Gavač, M. Kýška, M. Mišík