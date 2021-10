Dá sa túto zimu ušetriť na energiách?

Rastúce ceny energií má na svedomí niekoľko faktorov. Ceny plynu a elektriny zrejme naďalej porastú a nie je vylúčený nedostatok týchto zdrojov. Pri predpovedi meteorológov, podľa ktorej nás čaká najdlhšia a najchladnejšia zima za ostatné roky, je namieste otázka – ako budeme kúriť?

1. nov 2021 o 0:00

Vo veľkej výhode budú túto zimu domácnosti, ktoré majú možnosť kúriť alebo dokurovať tuhými palivami. Aspoň čiastočne tak vedia nahradiť zdroje na výrobu tepla a teplej vody.

No panika z rastúcich cien a nedostatku zemného plynu vyhnali nahor aj ceny uhlia, koksu, dreva, brikiet a peliet. Navyše palív z obnoviteľných zdrojov – dreva, drevených brikiet a drevených peliet, začína byť v celej Európe nedostatok.

Kto kupoval brikety a pelety, ktoré sa k nám dovážali z tretích krajín (Poľsko, Ukrajina, Balkán), ten ich teraz hľadá u predajcov márne. Spoľahnúť sa však dá na domácich výrobcov. „Takýto vývoj sme predvídali a s dostatočným predstihom sme sa zásobili drevenými pilinami a hoblinami z lokálnych píl. Naša výroba ekologických palív z obnoviteľných zdrojov preto nie je ohrozená a sme si istí, že pre slovenský trh budeme mať dostatok brikiet a peliet,“ povedal Peter Zelina z trenčianskej firmy LES.

Dvakrát mysli a raz kúr

Samozrejme, v peciach, kachliach a krboch sa dá kúriť kadečím. Ibaže zďaleka nie všetko, čo zhorí, je vhodné na kúrenie.

Výhrevnosť uhlia je síce vysoká, no vysoká je aj cena za znečistenie vykurovacieho zariadenia, komína a ovzdušia. Pri spaľovaní uhlia sa z komínov valí nedýchateľný oxid uhličitý aj jedovatý oxid siričitý. Ten významne zhoršuje priebeh pľúcnych a srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sa u nás vyskytujú často. Do ovzdušia sa okrem toho dostáva aj arzén, ortuť a rádioaktívny urán. Podľa prezidenta slovenského Cechu kachliarov Martina Trša nie je rozumné kúriť ani mokrým drevom. Nesprávne spálené mokré drevo môže byť horšie ako dobre spálené uhlie. Pri spaľovaní mokrého dreva totiž vznikajú veľmi nebezpečné emisie, napr. dioxíny – najjedovatejšie chemikálie, aké kedy ľudstvo vyprodukovalo. „Nesprávne spaľovanie mokrého dreva ničí aj vykurovacie zariadenie a komín a zvyšuje riziko vzniku požiarov, čo znamená, že to zbytočne vyprázdňuje peňaženku a ohrozuje váš majetok aj zdravie,“ upozorňuje zástupca kachliarov.

Optimálne palivo

Ideálne je vybrať si palivo, ktoré má vysokú výhrevnosť, nízku vlhkosť a nízku popolnatosť. Slovenská Agentúra životného prostredia odporúča suché drevo a drevené brikety. „Každé palivo obsahuje vodu. Treba si uvedomiť, že tá sa počas kúrenia musí odpariť, takže sa na to spotrebuje časť energie paliva. Brikety a pelety majú najnižší obsah vody aj najnižšiu popolnatosť. Tú odporúčam pri výbere paliva sledovať nielen preto, že popol je odpad a treba s ním nejako naložiť, ale aj preto, že je to nehorľavá zložka paliva. Ak uhlie obsahuje 26 % popola, znamená to, že viac ako štvrtina objemu uhlia sa nepremení na energiu, ale na nebezpečný odpad,“ vysvetľuje P. Zelina zo spoločnosti LES.

Akú výhrevnosť má vaše palivo?

* reálna výhrevnosť ovplyvnená obsahom vody a množstvom popola v palive

** výhrevnosť v ideálnom stave, keby palivo neobsahovalo žiadnu vodu (pre porovnávanie jednotlivých druhov paliva sa používa najčastejšie)

Šetrenie na (ne)správnom mieste

Ušetriť na kúrení sa dá zateplením domu, využívaním vykurovacieho zariadenia s vysokou efektivitou, správnym vetraním a kúrením vhodným palivom.

Odpad nie je palivo a kto ním kúri, nešetrí, ale prerába, pretože si poškodzuje vykurovacie zariadenie aj zdravie.

Lucia Čibenková

Aký vplyv má na cenu energií počasie?

Tento rok nám počasie „ukázalo“, aký veľký vplyv dokáže mať na ceny energií. Dlhá zima a studená jar vyčerpala zásobníky zemného plynu v celej Európe. Nasledovalo horúce a suché leto. Veľa elektriny sa spotrebúvalo na chladenie a výpadok dodávok energie z veterných elektrární, ktoré nevyrábali kvôli nedostatku vetra, bolo ťažké nahradiť – mnoho európskych krajín na čele s Nemeckom už dávnejšie odstavilo uhoľné a jadrové elektrárne. Nedostatok elektriny vyhnal jej ceny nahor.

A sú aj ďalšie faktory, ktoré stoja za rastom cien. „Do zvýšenej ceny elektriny sa premietol aj zvýšený dopyt po emisných povolenkách. Ďalším faktorom je stimulácia ekonomiky kvantitatívnym uvoľňovaním, teda tlačením peňazí centrálnymi bankami. V dôsledku toho celosvetovo rastie inflácia. Keďže energie sa nakupujú formou takzvaných future kontraktov, teda na jeden alebo viac rokov dopredu, súčasné ceny kontraktov na energiu reflektujú aj očakávanú infláciu o rok a viac,“ vysvetlil Ing. Michal Kolimár, energetický audítor spoločnosti PPA Power DS.

