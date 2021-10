Mladšie žiačky AS získali striebro

Zverenkyne trénera Pavla Straku z AS Trenčín nestačili iba na Prešov.

29. okt 2021 o 7:55 (ps)

Mladšie žiačky AS Trenčín. (Zdroj: ARCHÍV KLUBU)

Vo štvrtok 7. októbra sa uskutočnilo prvé kolo turnajov v minifutbale mladších žiačok Slovensko 2021 v Myjave. Žiačky AS Trenčín s najmladším družstvom celého podujatia si zmeralo sily postupne s Dubnicou nad Váhom s výsledkom 6:3, Spartakom Trnava 4:2, Senicou 3:2, Topoľčanmi 3:2, so Zlatými Moravcami 6:2. Jedinú prehru utrpeli s výsledkom 2:3 s Myjavou. So skóre 24:14 a 15 bodmi obsadili prvé miesto a postúpili na celoslovenské finále, ktoré sa konalo v Púchove.

Tu sa stretli najlepšie mužstvá a to FK Inter Bratislava, MŠK Žilina, MŠK Považská Bystrica, FK Humenné, 1. FC Tatran Prešov a AS Trenčín. Prvý zápas nastúpili naše žiačky proti MŠK Považská Bystica a zvíťazili 15:3. Zápas proti Prešovu prehrali dievčatá 6 11. V semifinále sa stretli s FK Humenné, ktoré porazili suverénne 11:2. Vo finále sa opäť stretli s 1. FC Prešom. Prehrali 5:12 a obsadili druhé miesto.

Cenu za najlepšiu strelkyňu jednoznačne získala Timea Majanová s 24 gólmi. Ďalšie góly strelili Ema Hankociová 7, Valentína Cheewers 3, Renata Švajdová 1, Dominika Fraňová 1, Simona Ďurišková 1.

Vďaka za obetavé výkony patrí všetkým dievčatám, ktoré sa na tomto úspechu podieľali. Pozývame dievčatá ročníkov 2009 a mladšie, ktoré majú záujem reprezentovať AS Trenčín v ženskom futbale. Nech sa prihlásia na tréningu na Ostrove, alebo priamo na telefóne 0949 443 003 u trénera Pavla Straku.

AS TRENČÍN: Valentína Cheewers, Ema Hankociová, Timea Majanová, Adela Horná, Dominika Fraňová, Patrícia Švajdová, Terezia Zahránková, Renata Švajdová, Simona Ďurišková, Pavol Straka( tréner), Marián Fraňo (asistent trénera)