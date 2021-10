Mária Pomajbová po maratónskej premiére: Africkí bežci sú ako mimozemšťania

So športom sa dá začať naozaj vždy. Dôkazom je aj Novomešťanka Mária Pomajbová (42), ktorá si v uplynulých dňoch zabehla svoju maratónsku premiéru a zároveň splnila jeden zo svojich športových snov.

31. okt 2021 o 6:33 Martin Šimovec

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Nekonečných 42195 metrov si po prvýkrát odkrútila priamo na najjagavejšom slovenskom maratóne v Košiciach. Na Medzinárodnom maratóne mieru skončila v cieli v strede výsledkovej listiny.

Kedy ste sa začali venovať vytrvalostnému behu?

Zľahka som začala behať pred troma rokmi. V poslednom roku je môj bežecký tréning už naozaj intenzívny. Šport som mala vždy veľmi rada. Ale pri deťoch a práci je ťažké skĺbiť športové aktivity, ktoré sú viazané na nejaké konkrétne miesto a presný čas. A behať môžete naozaj hocikedy, keď si nájdete čas, ako vám to vyhovuje. Behanie si môžete prispôsobiť podľa možností, či už je to ráno, večer alebo na obed. Stačí mať poruke tenisky. Netreba sa na nikoho viazať.

Mali ste od začiatku nejaký konkrétny tréningový plán?

Od začiatku som si behala po svojom. Niečo som si o vytrvalostnom behu prečítala, niečo mi poradili bežci. Začalo ma to baviť a navyšovala som si sama tréningové dávky. Je to relax po práci. Vyčistím si hlavu a počas behu utečiem od všetkých problémov a povinností. V tejto hektickej dobe sa dá počas behu naozaj príjemne vyventilovať.

Prezraďte nám vaše tréningové bežecké dávky.

Behám približne každý druhý deň. Niekedy aj päťkrát do týždňa, ako sa mi podarí. Mesačne to vychádza 230 – 250 kilometrov, občas aj viac. Záleží od konkrétneho mesiaca a od povinností. V priebehu týždňa už po behaní ani nepociťujem vyčerpanie alebo svalovú únavu. Pritom počas pracovných dní behám za deň 10 – 15 kilometrov, počas víkendu behám za jeden deň približne 20 kilometrov.

Kde v okolí Nového Mesta nad Váhom chodievate behávať?

Snažím sa byť čo najbližšie. Rada chodím behať na cyklotrasu, ale aj smerom do Beckova i Čachtíc. Rada behám aj do Piešťan. Snažím sa to striedať, aby sa mi trasy nezunovali a nebehala som stále po tých istých miestach. Doma sa oblečiem, obujem a vyrazím.

Zmenili ste počas prípravy na nedávny Medzinárodný maratón mieru v Košiciach spôsob bežeckej prípravy?

Nie. Ostala som si behať to svoje. Niektorí mi radili, čo mám robiť. Ale ja som už posledné dva – tri mesiace nechcela na tréningoch nič meniť. Vyhovovalo mi to a zmeny som sa bála, aby mi to prípadne pred štartom neuškodilo.

Keď ste pred troma rokmi s vytrvalostným behaním začínali, dali ste si métu, že zabehnete maratón?