Zberateľ chystá životné dielo, fotky našiel aj v kontajneri

Milan Vrba (59) je ochotný zaplatiť desiatky eur za zábery zo starého Trenčína. Následne ich voľne zdieľa s cudzími ľuďmi. Ako hovorí, rád poukazuje na pôvodný spôsob života v meste.

31. okt 2021 o 7:15 Peter Martinák

Na najväčšej sociálnej sieti už vyše dva roky zverejňujete rôzne historické fotografie z regiónu. Spomeniete si na prvý retro záber, ktorý ste zavesili na internet?

Spomínam si celkom presne. Bola to fotografia Hviezdoslavovej ulice z farebných diapozitívov od pána Ervína Aliho, ktorý fotografoval pôvodné ulice v Trenčíne.

Išlo o spontánnu záležitosť?

Keď sa mi švagor – syn spomínaného pána – skromne pochválil, aké zábery starého Trenčína má doma, predsavzal som si, že to raz treba dať do knihy.

On nie je z tých, ktorí by vyhľadávali publicitu. Udelil mi autorské práva s tým, aby som urobil, čo uznám za vhodné. Tak som sa podelil. Ľudí to zaujalo. Pod ďalšou fotkou Štúrovho námestia s pohľadom na staré toalety pri mliečnom bare už pribúdali komentáre, vďaka ktorým som postupne spoznal množstvo pamätníkov a získal od nich cenné poznatky.

Kto je Milan Vrba Narodil sa v roku 1962 v Trenčíne, vyrastal v Hornej Súči. Strednú školu vyštudoval v Senici. Je absolventom Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Pracuje v štátnej správe. Žije v obci Horná Súča. Je ženatý, má dve dcéry.

Ako sa rodia takéto moderné priateľstvá?

Ono to dosť dlho trvá. Na začiatku treba nabrať odvahu a napísať súkromnú správu. Zatiaľ mi odpovedali všetci. Napríklad bývalý náčelník trenčianskych potápačov Emil Zápeca mi porozprával veľa zážitkov z čistenia studne na Trenčianskom hrade.

Aj pri tých, u ktorých som mal obavy z reakcií, sa mi podarilo nájsť otvorené dvere.

Mimochodom, viaceré skvosty vrátane filmov ste spočiatku pridávali pod hlavičkou archívu M. Vrbu a M. Ďuržu. V akom ste vzťahu a prečo už vystupujete samostatne?

Miro Ďurža mal nadčasového svokra, ktorý už začiatkom šesťdesiatych rokov nakrútil pekné zábery z Trenčína – či už pri Váhu, alebo z jednotlivých ulíc. Nepoznali sme sa, oslovil ma práve cez sociálnu sieť, či by som mu materiál pomohol zostrihať. Nič sa medzi nami nezmenilo, len teraz nemám čas digitalizovať filmy.

Zberateľské NAJ Milana Vrbu Najcennejší úlovok „Negatívy z garáže, odkiaľ majitelia vypratávali nepotrebné veci – vidno na nich hotel Habánik na Štúrovom námestí či starý kolotoč na Sihoti, ktorý poháňali deti. Negatívy majú atypický rozmer 25 x 25 mm."

Najstaršia fotografia vo vlastnej zbierke Takých je viac, sú zo samého začiatku 20. storočia. Skenoval som ich zo starých sklenených doskových negatívov. Spomeniem aspoň jednu, na ktorej je sediaci pán na roz-kvitnutej lúke, v pozadí za ním vidno pomerne schátraný kostol Malá Skalka s ešte nezastrešenými vežičkami a rieku Váh. Obrázok je určite starší viac ako sto rokov. Zaujímavá je aj fotografia z roku 1927 – letecký záber na vtedy málo zastavanú Palackého ulicu. Kúpil som ju na burze.

Kedy sa vo vás prebudila zberateľská vášeň?

Tú mám v sebe od detstva. Bývali sme na mlyne v Hornej Súči, už vtedy som odkladal všelijaké staré dokumenty.

Keď som robil v celulózke v Štúrove, po práci som sa namiesto chodenia na pivo radšej hrabal v obrovských kopách navozených papierov, či už zo zahraničia, alebo aj z našich zberných dvorov. Okamžite som bral všetko, čo sa týkalo Trenčína.

Váš súkromný archív bude asi dosť rozsiahly.