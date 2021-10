Stužkové slávnosti niektorí stihli, iní nie. Sú povolené v bordových okresoch?

Kým vlani maturanti na vlastnú stužkovú museli zabudnúť, tento rok je situácia o niečo iná, dôležité je však nazerať na farbu na regionálnom Covid automate.

28. okt 2021 o 14:37 Erik Stopka

TRENČÍN.Ani tohtoroční maturanti si neužijú stužkovú slávnosť v takej podobe, na akú sa od svojho nástupu na strednú školu tešili. Dôvodom je zhoršujúca sa pandemická situácia. Oproti vlaňajšku si však študenti tento rok môžu stužkovú zorganizovať, má to ale viaceré pravidlá. Dohodnuté termíny prenájmu veľkých priestorov rušia aj v dvoch kultúrnych domoch v Trenčianskej Turnej.

Vlani dali stužkovým stopku

V minulosti sa v kultúrnych domoch v Trenčianskej Turnej od októbra do konca novembra vystriedalo aj viac ako 20 tried. Dnes je situácia iná. „Tento rok všetky stužkové, ktoré mali u nás termíny, sa rušia. Vyzerá to tak, že tento rok u nás nebude žiadna,“ priblížil starosta obce Peter Mikula. Ministerstvo školstva podľa riaditeľa Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne odporúčalo stužkové slávnosti neorganizovať, škola preto rozhodnutie nechala na žiakov a ich rodičov.

„Väčšinou to riešia tak, že si stužkovú zorganizujú len za účasti niekoľkých