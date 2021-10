Radnica dočasne rozšírila možnosť parkovania v okolí hlavného cintorína

Trenčianska radnica dočasne rozšírila od stredy do 3. novembra možnosti parkovania v okolí hlavného cintorína pod najväčším mestským sídliskom Juh.

27. okt 2021 o 14:11 TASR

TRENČÍN. Počas Sviatku všetkých svätých (1. 11.) bude premávať mimoriadna autobusová linka medzi železničnou stanicou a sídliskom Juh.

Ako informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová, parkovanie bude upravené tak, aby mali vodiči viac možností zaparkovať v blízkosti cintorína pod Juhom. Na niektorých vyznačených parkoviskách bude možné parkovať bez úhrady (od stredy 27. októbra od 8.00 h do stredy 3. novembra do 9.00 h). Označené budú prekrytím symbolu parkovacích hodín na dopravnej značke, prípadne prenosnými dopravnými značkami.

„Bez úhrady bude možné parkovať na parkovisku na Cintorínskej ulici pri križovatke so Soblahovskou a na parkovisku na Strojárenskej pri vjazde do dvora materskej školy. Rozšírené možnosti parkovania budú na časti Cintorínskej ulice, ktorá bude zjednosmernená v úseku od križovatky so Soblahovskou po križovatku s Tatranskou ulicou, v uličke od kaplnky smerom k parku pod Juhom a na parkovisku pred supermarketom na Soblahovej ulici do 3. novembra,“ doplnila hovorkyňa.