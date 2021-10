VII. A VIII. LIGY: Domáce debakle Bobota a Neporadze, v Starej Turej sa pre koronu opäť nehralo, Bukovcu dobrý výkon na body nestačil

Prehľad výsledkov VII. a VIII. líg.

25. okt 2021 o 14:13 Martin Jurčo

VII. SEVER

Dolná Súča – Horné Srnie 4:1 (2:0)

Zápas začal opatrne z oboch strán. Prvý gól padol v 28. minúte, keď krížnou strelou sa presadil Tibor Hamaj. V 37. minúte priklepol loptu Dominik Hlavek Jánovi Trnavskému, ktorý to trafil nechytateľne do vinkla Martiškovej brány. V 40. minúte hostia mohli znížiť, ale Blaškova strela mierila vedľa. V druhom polčase začali lepšie domáci a v 55. minúte sa presadil kanonier Hlavek a upravil tak na 3:0. V 70. minúte po faule zahrávali hostia penaltu, ktorú Milan Blaško premenil 3:1. Domácich to však nepoložilo a v 77. minúte sa znova po prieniku presadil Dominik Hlávek. Domáci si tak pripísali ďalšiu dôležitú výhru a jeseň tak ukončili víťazne a bez prehry. V zápase dobrej úrovne zapadla aj rozhodcovská trojica.

