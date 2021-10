Plne zaočkovaných je 28 815 Trenčanov

V okrese Trenčín pribudli od 14. do 20. októbra tri stovky prípadov ľudí nakazených koronavírusom.

23. okt 2021 o 12:42 SITA

TRENČÍN. Už viac ako 53 percent obyvateľov Trenčína sa rozhodlo pre vakcináciu proti ochoreniu COVID-19. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, k 21. októbru bolo plne zaočkovaných 28 815 ľudí žijúcich v Trenčíne.

„Pre prvú dávku očkovacej látky sa k tomu dátumu rozhodlo 29 835 Trenčanov, po druhej dávke vakcíny bolo 28 516 ľudí," uviedla Ságová. Pripomenula, že aj nasledujúci týždeň zostáva okres Trenčín z hľadiska epidemickej situácie v prvom stupni ohrozenia, čo v COVID automate zodpovedá červenej farbe.

V okrese Trenčín pribudli od 14. do 20. októbra tri stovky prípadov ľudí nakazených koronavírusom a odzrkadlilo sa to aj na zvýšení počtu školských tried, ktoré sa ocitli v karanténe. „Aktuálne sa pre karanténu dištančne učia žiaci 12 tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V materských školách je v karanténe 5 tried," doplnila Ságová.