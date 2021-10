FOTO: Nová cyklotrasa spojí Trenčín s Vážskou cyklomagistrálou

V Trenčíne budujú cyklotrasu, ktorá prepojí jeho mestské časti s Vážskou cyklomagistrálou. Na ňu sa chcú napojiť aj iné mestá a obce Trenčianskom kraji.

23. okt 2021 o 7:37 Maroš Buchel

TRENČÍN. V Trenčíne vybudujú novú cyklotrasu, ktorá spojí nový cestný a starý železničný most. Tento cyklistický chodník prepojí mestské časti s Vážskou cyklomagistrálou. Podľa župy sa na túto magistrálu chcú postupne pripojiť aj iné obce a mestá v Trenčianskom kraji, cyklotrasa by tak v budúcnosti mala viesť až do Žilinského kraja.

Napísali sme

Napísali sme Ako sa vyrovnať so smrťou blízkeho? Radí psychologička Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Cyklotrasa spojí mosty

Nová cyklotrasa bude dlhá 2,6 kilometra a bude súčasťou konceptu cyklistickej dopravy v Trenčíne. Informovala o tom Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín.