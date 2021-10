Výročie narodenia A. Dubčeka si pripomenuli na vzdelávacom seminári

Alexander Dubček zasiahol do formovania spoločnosti, ale i Uhrovčanov. Bol politikom, od ktorého by si mnohí mali brať príklad.

23. okt 2021 o 7:58 TASR

UHROVEC. Alexander Dubček zasiahol do formovania spoločnosti, ale i Uhrovčanov. Bol politikom, od ktorého by si mnohí mali brať príklad. Uviedla to v piatok v Uhrovci starostka Uhrovca Zuzana Máčeková počas vzdelávacieho semináru Alexander Dubček, demokrat a Európan, pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

"Alexander Dubček patrí medzi našich rodákov, ktorých si nesmierne vážime. Spolu so Štúrom a ďalšími osobnosťami, ktorí tu žili a pôsobili, zasiahli aj do formovania našej spoločnosti," povedala Máčeková.

Dubček bol podľa nej človekom s neskutočne dobrými vlastnosťami, vážil si človeka. "V politike to býva niekedy zložité a on bol politikom, od ktorých by sme si mali brať príklad. Politika by nemala rozdeľovať, ale spájať. Vzťahy sú dnes veľmi naštrbené, a práve cez tento citát, ktorý dnes rezonuje v spoločnosti, by sme sa mali zamyslieť a prispôsobiť mu svoje konanie."

"Zaujímavé u Dubčeka bolo, a tým by sme si mali aj v tejto tragickej dobe pomôcť, keď nemôžeme spať, že Šaňko spával len štyri hodiny. U nás na chalupe to tiež tak robil, išiel pokopať, alebo polieval záhradu. To je treba, netrápiť sa v posteli so svojimi tragickými dojmami. Treba vtedy vstať, niečo urobiť a pustiť to z hlavy," spomenula priateľka Dubčeka Mária Jana Jablonská.

Rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik pripomenul, že Dubček je osobnosťou, ktorú uznávajú nielen na Slovensku, ale i vo svete. "Myslím si, že jeho odkaz, vzdelávať k humanizmu, tolerancii, demokracii, je stále aktuálny."

Osobu Dubčeka podľa Habánika vníma verejnosť len cez prizmu roku 1968, Pražskú jar a nastolenie socializmu s ľudskou tvárou, ale na druhej strane je tu rok november 1989, kde Dubček zohral veľmi významnú rolu. "Myslím, že ak by nebolo tej nešťastnej autonehody, Dubček by zohral aj v našich moderných dejinách SR ešte značnú úlohu a určite by mal veľké slovo a vplyv na dianie v SR," dodal Habánik.

Súčasťou semináru pre mládež bolo i vyhodnotenie literárnej súťaže pre študentov o politikovi. Obec a verejnosť si osobnosť Dubčeka pripomenie i koncom novembra na spomienkovom podujatí, súčasťou ktorého bude i uvedenie publikácie o politikovi.