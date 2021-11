Kvalitnejšie služby aj moderný vzhľad

Trenčianska župa pokračuje s investíciami do zariadení sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Výnimkou nie je ani jediné centrum sociálnych služieb v myjavskom regióne.

3. nov 2021 o 0:00

V Centre sociálnych služieb – Jesienka v Myjave to naozaj žije a jednu investičnú akciu strieda druhá. Dôkazom toho je stavebný ruch v pavilóne B v čase, keď sa pred zrekonštruovaným pavilónom C slávnostne strihala páska. „Teší ma, že sa župe podarilo zrekonštruovať pavilón C. Zlepší a skvalitní sa tak život nielen klientov, ale aj zamestnancov zariadenia. V rozpočte sa nám podarilo nájsť aj finančné prostriedky na modernizáciu pavilónu B či rozvodov vodovodu a kanalizácie. Za posledné dva roky sme investovali do zariadenia približne 1 mil. eur,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

V pavilóne C sa za viac ako 300 tis. eur zväčšili izby klientov, vymenili radiátory a okná, zateplil sa celý objekt a vybudovaná bola ďalšia úniková cesta vo forme požiarneho schodiska. V pavilóne B sa pracuje na rekonštrukcii elektroinštalácií, zatepľuje sa fasáda budovy i strecha. Bezbariérové budú po modernizácii aj sociálne zariadenia. Ku všetkým ubytovacím pavilónom v areáli zariadenia vedú rozvody vonkajšieho vodovodu a tiež novej kanalizácie.