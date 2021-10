Bezpečnejšie a bezbariérové bude aj CSS – Kolonka v Púchove

K už existujúcej budove zariadenia sociálnych služieb Trenčianska župa vybudovala štvorpodlažnú prístavbu, v ktorej sa nachádza únikové schodisko a evakuačný výťah. Protipožiarnu bezpečnosť centra ešte viac zvýši aj nainštalované zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie.

29. okt 2021 o 0:00

Nový výťah zabezpečí rýchly a spoľahlivý presun imobilných klientov do bezpečia v čase ohrozenia ich života. Prepojením všetkých podlaží, vrátane jedného podzemného, im bezbariérovo sprístupní aj celú budovu s vonkajším areálom. „Touto investíciou sa zvýši komfort klientov i zamestnancov zariadenia. Je plne financovaná z rozpočtu Trenčianskej župy, a to v sume viac ako 560 tis. eur s DPH. Ďakujem riaditeľke, zamestnancom aj klientom zariadenia za to, ako dobre zvládajú chod zariadenia počas rekonštrukcie,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Vo všetkých priestoroch zariadenia bude nainštalovaná elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru. „Oceňujeme, že sa zväčšia vstupné priestory zariadenia, ktoré sa celkovo stane bezbariérovým. Táto prístavba je pre nás všetkých, veľmi sa z nej tešíme,“ doplnila riaditeľka CSS – Kolonka Púchov Barbora Orgoníková.