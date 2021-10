Spoznávanie krás na oboch stranách hranice uľahčí vynovená cesta

Vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ sa podarilo zrekonštruovať a zmodernizovať spojnicu medzi dvoma mestami, krajmi, ale aj dvoma krajinami. Projekt, ktorý má pomôcť zvýšiť atraktívnosť kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, bol slávnostne odovzdaný do užívania verejnosti.

28. okt 2021 o 0:00

Na slovenskej strane hranice sa vďaka projektu Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka motoristi tešia z vynoveného úseku cesty medzi Myjavou a Vrbovcami. „Zrekonštruovaný bol úsek cesty II/499 v dĺžke takmer 4,5 km, na českej strane to boli takmer 3 km. Alexander Dubček povedal, robme tak, aby nás hranice nerozdeľovali, ale spájali. Ja pevne verím, že aj táto zrekonštruovaná cesta na oboch stranách hranice ešte zlepší spoločné spolunažívanie dvoch bratských národov,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Som presvedčený, že tento projekt pomôže zlepšiť turistické príležitosti a dostupnosť jednotlivých pamiatok a prírodných krás, ale aj životné podmienky obyvateľov regiónu,“ doplnil námestník hejtmana Juhomoravského kraja Jiří Nantl.

Investícia do modernizácie cesty na slovenskej strane presiahla 1 mil. eur. Zhotoviteľ, ktorým bola spoločnosť EUROVIA SK, a.s., opravu stihol za 30 dní. „Celkovo sme odfrézovali okolo 36 tisíc m2 povrchu vozovky, lokálna výmena podložia prebehla na ploche 1 660 m2. Na opravu vozovky sme použili 9 700 ton asfaltových zmesí. Je to jedna pekná súvislá komplexná rekonštrukcia cesty v regióne, ktorá je teraz oveľa bezpečnejšia,“ prezradil za zhotoviteľa Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava. K zvýšenej bezpečnosti prispeli predovšetkým moderné bezpečnostné prvky. Zrekonštruovaný úsek cesty na opačnej strane hranice bol slávnostne otvorený v septembri minulého roka.