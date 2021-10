Župa bojuje za nemocnice v Trenčianskom kraji, odmieta pripravovanú optimalizáciu siete

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ten zásadne mení proces tvorby a reguláciu siete nemocníc. V ohrození sú najmä menšie nemocnice, ktoré sú dôležité predovšetkým v regiónoch so zlou geografickou dostupnosťou.

27. okt 2021

Návrh tohto zákona zavádza 5 úrovní nemocníc, a to nemocnice národnej, koncovej, komplexnej, regionálnej a komunitnej úrovne. Konkrétny zoznam nemocníc s uvedením ich úrovne doteraz nebol oficiálne zverejnený. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom troch nemocníc – NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava. Bojnická a považskobystrická nemocnica by mali byť zaradené ako nemocnice regionálnej úrovne. Na základe medializovaných informácií by mali medzi komunitné nemocnice patriť NsP Myjava a Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske. Takýto krok by však spôsobil postupné obmedzenie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov spádovej oblasti oboch nemocníc a akútna zdravotná starostlivosť by sa stala nedostupnou. Zastupiteľstvo TSK preto na svojom poslednom zasadnutí odmietlo návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne MZ SR ako celok. „Ak sa majú robiť v zdravotníctve zmeny k lepšiemu, netreba schvaľovať takýto zákon, ale pripraviť komplexnú zmenu s novo zadefinovanou sieťou v oblasti ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti. Urobiť to naraz a potom prijať takúto legislatívu. Nebráni to však tomu, aby sme s ministerstvom rokovali, pretože je veľký problém v regiónoch hlavne s ambulantnou zdravotnou starostlivosťou, či už sú to všeobecní lekári alebo špecialisti, tam by sa malo v prvom rade začať,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.