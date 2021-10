Nádejní zdravotníci športujú vo vynovenej telocvični

Po rekonštrukcii budovy Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Prievidzi na Vinohradníckej ulici za približne 1,2 mil. eur zmodernizovala Trenčianska župa aj telocvičňu v areáli školy.

26. okt 2021 o 0:00

Na tej sa v súčasnosti vzdeláva v troch ročníkoch viac ako dvesto žiakov vrátane externistov. Do budúcna sa očakáva, že by školu mohlo navštevovať až 260 študentov v štyroch ročníkoch. „Teší ma, že projekt novovybudovanej Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi sa nám darí napĺňať. Pred pár rokmi sme sa rozhodli, že priestory po bývalej poľnohospodárskej škole zrekonštruujeme a budeme si v Prievidzi vychovávať vlastný zdravotnícky personál. Ten chýba nielen v kraji, ale na celom Slovensku. Po samotnej rekonštrukcii školy sme zmodernizovali aj telocvičňu. Investícia presiahla 1,3 mil. eur, pričom 200 tis. eur bol príspevok z Envirofondu. Komplexná rekonštrukcia v sebe zahŕňa moderné technológie, znížila sa aj energetická náročnosť budovy telocvične i celej školy,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Nová SZŠ v Prievidzi so zrekonštruovanou telocvičňou zapadá do projektu Hornonitrianskeho centra vzdelania. To v budúcnosti spojí na jednom mieste celoživotné vzdelávanie, strednú zdravotnícku školu, Hornonitriansku knižnicu aj múzeum.