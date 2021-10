S vystupovaním začali v obchodnom dome, neskôr sa dopracovali do TV. FS Drobci z Trenčína

Dôležité je, aby dieťa dokázalo vydržať na nácviku bez rodiča, s ostatným si už poradím, hovorí Anna Kardošová.

23. okt 2021 o 5:25 Maroš Buchel

Za svoj život pôsobila vo viacerých trenčianskych folklórnych súboroch. Keď sa vydala a narodili sa jej deti, nemala už toľko času sa venovať svojím vystúpeniam, rozhodla sa teda, že svoje skúsenosti posunie ďalej.

Anna Kardošová založila folklórny súbor Drobci, v ktorom k ľudovému tancu a spevu vedie deti od dvoch do sedem rokov. Od roku 2017 so súborom vystúpili na rôznych kultúrnych podujatiach, niekoľkokrát sa ocitli aj v televízii. Zakladateľka súboru viac prezradila v rozhovore.

V akom veku ste sa dostali k folklóru?

Ja som začínala v detskom kultúrnom súbore Kubranka, do ktorého ma prihlásila mamina. Teraz sa už ten zbor volá inak. Tam sme aj so sestrou chodili od štyroch rokov aj so sestrou, tá je o dva roky mladšia. Na základnej škole som chodila súbežne do dvoch súborov, na strednej som navštevovala folklórny súbor Trenčan.

Po gymnáziu som bola súčasťou súboru Vršatec, v ktorom som zotrvala približne sedem rokov. Prestávku som mala až keď som sa vydala a narodili sa mi dve deti. Chodievala som aj do folklórneho súboru Nadšenci.

Ten založili bývalý členovia súboru Trenčan, pretože ten je určený len pre stredoškolákov. Tak ten sme spoločne založili a zvolili sme si vedúceho, ktorý bol dlhé rok Tomáš Hanáček. Niektorí zakladajúci členovia tam fungujú do dnes.

Ako súbor Drobci vznikol?

Keď mala moja dcéra tri roky a syn rok a pol, tak sme sa rozprávali s inými maminami, že nič takéto pre malé deti tu v Trenčíne nemáme, všetky podobné