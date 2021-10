Dobré srdce už aj v Trenčíne

Smutné pochmúrne jesenné dni ovplyvňujú myslenie ľudí a veľa z nich si všíma, ako rýchlo ubieha deň za dňom a ako rýchlo sa približuje koniec roka. Ďalšieho roka...

20. okt 2021 o 0:00

Tí skôr narodení toto obdobie vnímajú citlivejšie a začínajú sa obávať, ako sa bude odvíjať ich život ďalej. Okrem pekných chvíľ, prežitých v bezstarostnej mladosti, prišli roky aj so starosťami, ale i šťastím naplnené chvíle so svojimi ratolesťami. Deti vyleteli z hniezda a žijú väčšinou život so svojou rodinou. Potom čoraz častejšie prichádzajú rôzne myšlienky...

To sú tí šťastnejší, ktorí sa aj napriek pokročilejšiemu veku dokážu postarať sami o seba a užívať si život. Veľa z nich je však odkázaných na pomoc nielen svojich blízkych, ale aj pomoc cudzích ľudí. A to sú práve tí ľudia, ktorí majú veľké dobré srdce a sú ochotní obetovať sa a vždy pomôcť.

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR vyhlásila v apríli 2021 celoslovenskú anketu o najlepších pracovníkov v sociálnych službách: 2. ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Zamestnávatelia, kolegovia, ale aj prijímatelia sociálnych služieb či ich príbuzní a známi, ktorí poznajú skvelú opatrovateľku, sestru v sociálnych službách, sociálneho či iného pracovníka sociálnych služieb, ho do tejto ankety mohli prihlásiť.

Ako uviedla koordinátorka DOBRÉHO SRDCA a predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová: „Aj pandémia ukázala, že nielen v zdravotníctve, ale aj v sociálnych službách máme hrdinov tejto doby a je načase ukázať verejnosti nielen ich profesionálny príklad, ale aj ich tvár. Sociálne služby na Slovensku, to nie je pár domov hrôzy, ukazovaných sem-tam v médiách. Naopak, v slovenských sociálnych službách máme veľkú väčšinu poctivých poskytovateľov a armádu zamestnancov s dobrým srdcom, ktorí sa deň a noc starajú o ľudí odkázaných na pomoc a máme už aj takých, čo pre svojich klientov položili to najcennejšie – svoj život.“

Anketa Dobré srdce pre najlepších pracovníkov sociálnych služieb bola vyhlásená v týchto kategóriách:

• opatrovateľka

• sestra

• odborný pracovník

• manažér v sociálnych službách

• filantrop

• dobrovoľník

• poskytovateľ

• novinár o sociálnych službách

• výnimočný prínos

Naša nezisková organizácia Iskierka nádeje SD, n. o., ktorá je zriaďovateľom ZSS Seniorville Trenčín, prihlásila do tejto ankety našu vrchnú sestru Mgr. Zdenku Majchrovú.

Je to naša už niekoľkoročná vrchná sestra. Sme presvedčení, že je to človek na svojom mieste, ktorý sa pre túto prácu narodil a robí ju veľmi zodpovedne. Zároveň je aj dobrým príkladom pre ostatných zamestnancov, čo je veľmi dôležité.

Dňa 21. 9. 2021 o 19.30 hod. sa v Starej tržnici v Bratislave konal galavečer s vyhodnotením ankety Dobré srdce. Program moderoval Juraj Bača a celý večer sa niesol vo veľmi sviatočnej a príjemnej atmosfére. Prispeli k tomu aj kvalitné vystúpenia slovenských umelcov.

Odborná porota vyberala finalistov z veľkého množstva prihlášok. Do nominácie sa dostala aj naša Zdenka, a tak sme s napätím čakali na vyhlásenie víťazov...

...a po chvíli to prišlo. Víťazkou kategórie sestra v sociálnych službách sa stala naša nominantka Mgr. Zdenka Majchrová. Cenu za víťazstvo jej odovzdal Minister zdravotníctva SR p. MUDr.Vladimír Lengvarský. Sme poctení, že nomináciu na Národnú cenu starostlivosti Dobré srdce 2021, ktorá je prejavom úcty ku všetkým, ktorí pracujú v tejto náročnej profesii, získala vrchná sestra Zdenka Majchrová, a tým zviditeľnila kvalitnú, obetavú a dlhoročnú prácu všetkých zamestnancov nášho zariadenia Seniorville Trenčín.

Zo srdca to našej vrchnej prajeme a gratulujeme jej!

Treba však poďakovať všetkým našim zamestnancom, ktorých reprezentovala a ktorí sa o toto ocenenie tiež veľkou mierou pričinili. Bez nich a bez ich pracovného nasadenia by to nebolo možné.

...vďaka vám všetkým, ktorí máte dobré srdce a pomáhate...

Kolektív a vedenie

Seniorville Trenčín