REGIONÁLNY FUTBAL: Veľké derby v Starej Myjave, dráma v Mn. Lehote, Bierovce padli v Opatovej

Prehľad výsledkov od III. po VIII. ligy.

17. okt 2021 o 18:40 Martin Jurčo

III. LIGA

Nové Mesto – Kalná nad Hronom 0:0

Prvú dobrú príležitosť mali domáci hráči AFC v desiatej minúte, keď Michalička v dobrej pozícii prestrelil. Hostia z Kalnej hrali pekný útočnú futbal a vytvárali si množstvo dobrých akcií. V 25 minúte Vida nádherné kopol priamy kop , ktorý smeroval do vinkla, no výborný Igaz ho vyškriabal. O štyri minúty Marček hlavičkoval len do náruče hosťujúceho brankára. V týchto fázach stretnutia sa akcie striedali na oboch stranách. Na začiatku druhého polčasu mal veľkú príležitosť na strelenie gólu Kemakolam, no zabránil mu v tom výborne chytajúci Igaz. I v ďalších minútach stretnutia mali viacero gólových príležitostí hostia. V 71. minúte opäť Kemakolam tesne minul pravú tyč Igazovej brány a o päť minút neskôr hlavičkoval Mpofu tesne vedľa. Najväčšiu príležitosť mali hostia v 77. minúte, keď po rohu nastrelil Vida brvno novomestskej brány. V záverečnej desaťminútovke sa hráči AFC snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no brankár hostí Guťan bol pozorný. Stretnutie sa tak skončilo prijateľnou remízou.