Vakcináciu absolvovalo už takmer 30-tisíc Trenčanov

Počet obyvateľov Trenčína, ktorí sa rozhodli pre vakcináciu proti ochoreniu COVID-19, sa blíži k 30-tisícovej hranici.

15. okt 2021 o 16:46 SITA

TRENČÍN. Počet obyvateľov Trenčína, ktorí sa rozhodli pre vakcináciu proti ochoreniu COVID-19, sa blíži k 30-tisícovej hranici. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, k 14. októbru bolo plne zaočkovaných 28 652 ľudí žijúcich v Trenčíne.

„Po prvej dávke bolo k tomuto dátumu 29 740 ľudí, teda niečo viac ako 53 percent. Pre druhú dávku vakcíny sa rozhodlo 28 329 Trenčanov," uviedla Ságová. Pripomenula, že aj nasledujúci týždeň zostáva okres Trenčín z hľadiska epidemickej situácie v prvom stupni ohrozenia, čo v COVID automate zodpovedá červenej farbe.

Od pondelka 18. októbra sa pre karanténu budú žiaci ôsmich tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín učiť dištančnou formou. „Z nich by sa 19. októbra mali dve triedy vrátiť do škôl. V mestských materských školách sú otvorené všetky triedy s výnimkou jednej, ktorej karanténa sa končí tiež 19. októbra," doplnila Ságová.