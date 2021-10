V TSK pribudlo za týždeň 757 pozitívnych PCR testov na nový koronavírus

Dopravní policajti z Nového Mesta nad Váhom hľadajú svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala v niekedy od 9. októbra v čase od 13:00 do 10. októbra do 9:30 na Sasinkovej ulici. Neznámy vodič vrazil do zaparkovaného vozidla Honda Civic.

SITA

