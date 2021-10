Zamarovce bojujú napriek poriadnemu lazaretu. Nevzdávame sa, burcuje Tibor Drienka

Ostatné tri zápasy prehrali. Na ten posledný do Turej Lúky ani nevycestovali. Futbalisti zo Zamaroviec prežívajú krízu, ktorá má logické korene. Rozprávali sme sa s hrajúcim podpredsedom klubu Tiborom Drienkom.

12. okt 2021 o 20:16 Martin Jurčo

Zamarovce majú po 13 odohraných kolách na svojom konte iba 12 bodov a sú tretie od konca. Čo sa v klube deje?

Ako sa nám minulý rok darilo a boli sme zdraví, tak teraz sa deje presný opak. Nedarí sa nám a lepí sa na nás smola, takže sme na opačnom póle tabuľky. Faktorov neúspechu je viacero. V niektorých stretnutiach sa nám nedarilo herne a prehrali sme duely, v ktorých sme určite mohli bodovať. Druhou stránkou veci, ktorá nás trápi najviac, je zdravotný stav kádra. Päť, šesť, či naposledy osem absencií pri šírke kabíny nedokážeme nahradiť. Hodinu a pol sme premýšľali, či do Turej Lúky vycestujeme. Napokon sme sa rozhodli pre kontumačnú prehru.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme REGIONÁLNY FUTBAL: Nešťastné zranenie Patku, R. Glasa sa lúčil s kariérou, Čachtice zvládli jeseň bez straty, v šlágri VII. Juh remíza Čítajte

Aké zdravotné problémy prevládajú?

U brata Borisa je tých zranení viacero. Ja som mal dva zlomené výbežky na stavci. Ďalší majú problémy s členkami, či chrbtom. Máme troch brankárov, ale ani jeden nie je momentálne k dispozícií zo zdravotných dôvodov. Preto šiel do brány Boris, ktorý by inak ani nebol na zápasovej súpiske. Potrebujeme jesennú časť dobojovať do konca, cez zimu sa dať dokopy, nakopnúť sa a zachrániť súťaž.