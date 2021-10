VI. LIGA: Zamarovce nevycestovali, Očkov iba s desiatimi statočnými, koniec R. Glasu, nepríjemné zranenie Patku

Prehľad výsledkov VI. ligy.

11. okt 2021 o 12:43 Martin Jurčo

Tr. Jastrabie – Bošáca 4:2 (3:1)

Jastrabskí futbalisti do zápasu vstupovali s cieľom potvrdiť tri body zo Stankoviec, čo sa im aj podarilo a na ihrisku dominovali. Bol to zápas zahodených šancí. Už v 5. min penaltu nepremenil Jančovič, keď chcel okopírovať Panenku. Oči sa upierali na 60. min, kedy sa po 33 rokoch rozlúčil s aktívnou kariérou Radovan Glasa. Domáci hráči i funkcionári mu ďakujú za to, čo pre futbal v obci odviedol. V súčasnosti sa venuje trénovaniu jastrabskej prípravky a otcovským povinnostiam.

