REGIONÁLNY FUTBAL: Nešťastné zranenie Patku, R. Glasa sa lúčil s kariérou, Čachtice zvládli jeseň bez straty, v šlágri VII. Juh remíza

Podrobný prehľad futbalového diania od III. po VIII. ligy.

10. okt 2021 o 19:49 Martin Jurčo

III. LIGA

Kalná n/Hr. - Častkovce 2:1 (0:1)

Za ideálneho počasia sa hral pre diváka atraktívny futbal s dobrými príležitosťami na oboch stranách. Hostia zaskočili domácich gólom krátko pred prestávkou a do šatní šli veselší. Kalná nastúpila do druhého dejstva s veľkým elánom, čo prinieslo vyrovnanie po rohu, hlavičkoval Vida. Domáci bojovali o víťazstvo až do samého záveru. Vida ušiel po pravej strane, po zemi odcentroval a Radovanovič strelou z prvej zabezpečil zisk troch bodov.