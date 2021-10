Oprava mostných záverov na ceste pri Trenčíne si vyžiada obmedzenie dopravy

Oprava mostných záverov na ceste I/9 nad cestou I/61 a železničnou traťou pri križovatke Trenčín, juh si vyžiada obmedzenie dopravy.

12. okt 2021 o 14:02 TASR

TRENČÍN. Motoristi sa na to musia pripraviť od soboty 9. októbra od 7.00 h do 14. novembra do 12.00 h. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. "Práce na moste budú realizované len v utorky, stredy a štvrtky na nevyhnutne dlhý čas pred a za opravovanými mostnými závermi. Priľahlé vetvy križovatky z D1 zostanú plne prejazdné," uviedla Žgravčáková.