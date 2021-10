Chutné jedlo až k vašim dverám? Zoznámte sa s Woltom

Žijeme intenzívne a baví nás vychutnávať si život naplno. Skĺbiť prácu s tými, na ktorých nám záleží, udržiavať domácnosť a nezabúdať ani na seba, je často výzvou tejto hektickej doby.

8. okt 2021 o 0:00

Šetrite čas tam, kde to nebolí a strávte radšej nedeľné popoludnie s rodinou než pri sporáku. S donáškovou službou Wolt si uľahčíte život a vymeníte hodiny strávené varením alebo nákupmi za iné aktivity. Navyše tým podporíte moderný ekosystém, v ktorom každý pomáha každému.

Svetová kuchyňa na dlani

Ak radi ochutnáte svetovú kuchyňu, vstupenku do sveta kulinárskych pôžitkov máte priamo na dlani. Vďaka Woltu za gurmánskym dobrodružstvom nemusíte cestovať. Stačí, ak si stiahnete prehľadnú aplikáciu Wolt, dostupnú pre iOS aj Android, v ktorej okrem iného nájdete aj referencie ostatných zákazníkov, autentické fotografie jedál a dokonca aj to, kde presne sa kuriér s vaším jedlom nachádza. Nový gastronomický zážitok si viete jednoducho objednať aj na www.wolt.sk, to všetko z pohodlia vášho domova.

Podľa štatistík si Slováci najčastejšie objednávajú obed a medzi naše najobľúbenejšie jedlá patria okrem tradičnej európskej kuchyne najmä ázijské jedlá alebo pizza. Svedčí o tom zákulisná pikoška: doteraz najväčšia zaznamenaná objednávka pozostávala až z 90 kusov pizze. Napriek tomu, vo všetkých slovenských mestách, kde Wolt pôsobí, stojí na stupienku víťazov hrdý burger.

Platformová ekonomika – flexibilita a prepojenosť

Wolt prostredníctvom mobilnej aplikácie prepája svet zákazníkov, reštaurácií, obchodov a kuriérov. K dnešnému dňu úspešne pôsobí v 23 krajinách a má vyše 14 miliónov registrovaných užívateľov. Na Slovensku Wolt pôsobí už viac ako dva roky v 7 mestách. Nájdete ho v Bratislave, Košiciach, Trnave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline, Prešove a

odteraz sa na kvalitnú a rýchlu donášku môžete tešiť už aj vo Zvolene. Cez aplikáciu Wolt môžete mať aj vy jedlo na stole v priemere do 30 minút.

Doručiť chutný burger až k vašim dverám je viac než len o pohodlí. Dnes svoje služby poskytuje v aplikácii Wolt viac ako 1 000 reštaurácií po celom Slovensku, z ktorých jedlo roznáša takmer 700 partnerských kuriérov. Tí majú vďaka Woltu možnosť flexibilného zárobku presne podľa toho, kedy a koľko chcú sami odpracovať. Každou objednávkou tak pomáhate tisíckam tvrdo pracujúcich majiteľov reštaurácií aj kuriérom zarobiť si na živobytie.

Darček na poslednú chvíľu? Aj s tým si Wolt poradí

Je iba na vás, či si svoj obed vychutnáte v pohodlí domova alebo v práci. Môžete si vybrať medzi doručením domov a vyzdvihnutím jedla v reštaurácii. Okrem toho si dnes okrem jedla cez Wolt môžete objednať aj kyticu, potraviny, alkohol, kozmetiku alebo knihy a vyriešiť tak napríklad darček pre kamarátku na poslednú chvíľu. Wolt neustále rozširuje ponuku tovarov bežnej spotreby, a tak si jednoducho a rýchlo objednáte, čo práve potrebujete.

Platenie s Woltom je malina

Zaplatiť za objednávku môžete jednoducho v aplikácii Wolt alebo v hotovosti pri preberaní objednávky. Hotovostné platby sú možné pri objednávkach v hodnote do 50 Eur. Máte otázky alebo ste neboli s jedlom spokojní? K dispozícii je nepretržitý zákaznícky servis, kde akékoľvek vaše otázky alebo reklamácie promptne rieši reálny človek a nie robot, na váš dopyt odpovie do minúty. Zákazníci sa nemusia obávať donášky ani v čase zhoršujúcej sa pandémie, nakoľko Wolt v takomto prípade doručuje všetky objednávky bezkontaktne.

Svoje obľúbené jedlo si tak s Woltom vychutnáte kedykoľvek budete mať chuť!