Mestské zastupiteľstvo navýšilo investičný balík o 660 500 eur

Zoznam tohtoročných investičných akcií v Dubnici nad Váhom v okrese Ilava bude v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom bohatší.

DUBNICA NAD VÁHOM. Zoznam tohtoročných investičných akcií v Dubnici nad Váhom v okrese Ilava bude v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom bohatší. Mestskí poslanci v rámci štvrtej zmeny rozpočtu rozhodli o presune 660 500 eur z rezervného fondu na sedem investičných akcií.

Tri investície sa pritom dotýkajú školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Štvrť milióna eur je určených na realizáciu riešenia dopravnej situácie pred Základnou školou (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Pod hájom, suma 70-tisíc eur pôjde na odstránenie havarijného stavu kanalizácie v ZŠ s MŠ P. Demitru a 136-tisíc eur bude stáť osvetlenie a kamerový systém ihriska na ZŠ s MŠ Centrum I.

Poslanci uvoľnili tiež 100-tisíc na rekonštrukciu kaštieľa Chateau Mignon, ktorý samospráva odkúpila do vlastníctva v rámci konkurzného konania. „Financie sú určené primárne na rekonštrukciu elektroinštalácie, rozvodov vody, kanalizácie a kúrenia, tak, aby sme objekt uviedli do prevádzkyschopného stavu a následne ho mohli prostredníctvom súťaže poskytnúť do nájmu," uviedol primátor Peter Wolf s tým, že o zvyšok rekonštrukcie sa postará podľa svojho zámeru a vízie nájomca, ktorý vzíde z verejnej súťaže.