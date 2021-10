V predaji je nové vydanie týždenníka MY

4. okt 2021 o 10:21 Erik Stopka

V najnovšom vydaní novín MY sa dočítate:

- Podpredseda Obvodnej poľovníckej komory sa obáva, že v zimných mesiacoch môže dochádzať v okrese Trenčín k problematickejším stretnutiam s medveďom. Z čoho vychádza?

- Trenčianska fakultná nemocnica od októbra obmedzuje plánované operácie. Z akého dôvodu?

- Stĺpy elektrického vedenia lákajú bocianov. Energetici v záujme ochrany prenosovej siete i života operencov inštalujú takzvané hniezdne klietky. Nová pribudla v obci Chocholná-Velčice.

- V publikácii zachytili osudy ľudí, ktorí prežili hrôzy koncentračných táborov. Na knižnej novinke z regiónu pracovalo päť autorov.

- Pri rekonštrukcii novomestských stredovekých hradieb objavili napríklad aj dve storočia starý odtlačok psej labky, no nielen ten. Prečítajte si viac o aktivite miestnych nadšencov.

- Súčasťou novín je aj MY magazín so sudoku a krížovkou so súťažou o peknú knižnú novinku. Nezabudli sme ani na TV program s 31 stanicami na sedem dní.

- Nechýba kompletný futbalový servis či rozhovor s Erikom Jendriškom a Samuelom Honzekom.