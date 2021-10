Stratégia vzdelávania v TSK má skvalitniť výučbu a zlepšiť uplatenie absolventov

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je podstatou novej stratégie určenie podielu študentov, ktorí budú študovať na gymnáziách a na ostatných stredných školách.

3. okt 2021 o 5:40 TASR

TRENČÍN. Zlepšenie ponuky študijných a učebných odborov, kvalitu vzdelávania a zvýšenie uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce je hlavným cieľom Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Stratégiu schválili poslanci na pondelkovom (27. 9.) zasadnutí krajského parlamentu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Preberanie úradu v Hornej Strede mal skomplikovať prednosta obce Čítajte

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je podstatou novej stratégie určenie podielu študentov, ktorí budú študovať na gymnáziách a na ostatných stredných školách.

„Dvadsať percent študentov bude študovať na gymnáziách a 80 percent na ostatných stredných školách. Chceme, aby firmy v regióne, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania, mali dostatok žiakov,“ priblížil Baška.

Ako dodal, úlohou novej stratégie je zvýšiť kvalitu štúdia na krajských stredných školách. Kraj má záujem, aby sa kvalita vzdelávania zlepšila nielen na školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ale i na cirkevných a súkromných stredných školách. Cieľom TSK je vybudovať niekoľko stredoškolských kampusov.

Písali sme

Písali sme Stredoškolákov v Trenčianskom kraji chcú očkovať priamo na školách Čítajte

„Jeden špeciálny kampus bude v Púchove, mal by byť výsledkom spolupráce Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a našou spojenou školou, ktorej súčasťou je aj bývalá Stredná odborná škola sklárska z Lednických Rovní,“ zdôraznil predseda TSK s tým, že najväčší už fungujúci stredoškolský kampus je momentálne v Trenčíne, vytvárať chcú ďalšie.

Súčasťou stratégie je päťročný akčný plán, ktorý obsahuje deväť strategických cieľov, ktoré chcú každoročne vyhodnocovať. „Možno ešte dôjde k reorganizácii niektorých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Závisieť to bude od demografickej krivky a od toho, koľko žiakov sa bude hlásiť na stredné školy v Trenčianskom kraji a koľko pôjde do iných krajov. Bol by som rád, ak by si aj ostatné kraje zoptimalizovali školy s ohľadom na požiadavky trhu práce,“ pripomenul Baška.