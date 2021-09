Hazard obchádzam a vystríham pred ním aj spoluhráčov, hovorí skúsený strelec Jendrišek

Senici a Pohroniu strelil dohromady štyri góly a vyšvihol sa medzi najlepších kanonierov Fortuna ligy. Skúsený útočník Erik Jendrišek nechce byť v Trenčíne iba na vytváranie dobrej atmosféry. Stále má čo mužstvu ponúknuť na ihrisku.

29. sep 2021 o 12:04 Martin Jurčo

Erik Jendrišek zaznamenal za dva zápasy štyri góly. (Zdroj: AS TRENČÍN)

Zo začiatku týždňa vás na tréningoch nebolo vidieť. Kde ste sa vytratili?

V šatni nás dlhšie obdobie trápi nádcha. Odohrali sme v priebehu šiestich dní tri majstrovské zápasy. Ako som prišiel domov do Ružomberka a uvoľnil som adrenalín z tréningov a stretnutí, prišlo to aj na mňa.

Nejde o nič vážne. Mám iba kašeľ bez teploty. Pár dní som zostal doma, aby som nenakazil spoluhráčov.

Posledné dva ligové zápasy sa vám mimoriadne darilo. Štyri strelené góly vás vyšvihli takmer na čelo tabuľky ligových kanonierov. Ako sa pozeráte na dve ostatné stretnutia proti Senici a Pohroniu?

Štatisticky mi vyšli výborne. Ani herne to nebolo zlé. Troška mrzí celkový pohľad na zápas v Žiari nad Hronom, ktorý nebol príliš pastvou pre oči. Všetko však malo logické opodstatnenie. Ťažko sme sa dostávali do tempa a zrýchľovali hru. Trávnik bol veľmi suchý.

A ako som už spomínal, odrazil sa na našom prejave nahustený program. Viacero hráčov odohralo plnú minutáž, čo sa odrazilo na výkonoch.

Podľa štatistík ste posledné ligové góly zaznamenali v drese Nitry ešte vo februári.

V Nitre som nastupoval viac na pozícií číslo desať a vypomáhal som pri tvorbe hry a akcii. Boli zápasy, kedy som sa mohol presadiť aj tam. Niekedy to tak vychádza, že hráčovi nie je súdené presadiť sa. Teraz mi to padlo do brány aj z pološance. Keď sa darí, tak si hráča lopta nájde v dobrej pozícii aj sama.

Na útočníkov sa pozornosť fanúšikov i médií sústredí v značnej miere. Ste rád stredobodom pozornosti?