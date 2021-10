Trenčianski sudcovia pripomienkujú druhý návrh súdnej mapy

Trenčianski sudcovia sa pripomienkami, ktoré zhrnuli na 57 stranách, zapoja do legislatívneho procesu.

2. okt 2021 o 5:00 TASR

TRENČÍN. Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Trenčíne nesúhlasí so zriadením mestských súdov, zároveň navrhuje zachovať okresné súdy s viac ako desiatimi sudcami. Tieto i ďalšie pripomienky k druhému návrhu reformy súdnej mapy z dielne Ministerstva spravodlivosti SR prijala v utorok na svojom mimoriadnom zasadnutí. TASR o tom informoval hovorca KS v Trenčíne Roman Tarabus.

Trenčianski sudcovia sa pripomienkami, ktoré zhrnuli na 57 stranách, zapoja do legislatívneho procesu. "Sudcovská rada nesúhlasí so zriadením mestských súdov v Bratislave a v Košiciach. Navrhuje zachovať okresné súdy s počtom viac ako desať sudcov a zrušiť okresné súdy s počtom desať a menej sudcov tak, že každý z nich by bol spojený s iným najbližším okresným súdom," uviedol Tarabus.

V Trenčianskom kraji by to podľa neho znamenalo spojenie Okresného súdu Bánovce nad Bebravou a Okresného súdu Partizánske. "Rada tiež navrhuje zachovať všetkých osem krajských súdov, pričom na rozhodovanie o opravnom prostriedku by bolo príslušných viacero krajských súdov sídelne najbližších okresnému súdu. Prínosom by bol náhodný výber z väčšieho počtu odvolacích senátov, špecializácia senátov a ich rovnomernejšie zaťaženie," priblížil.

Sudcovská rada zároveň tvrdí, že aj druhý návrh reformy súdnej mapy bol podľa nej pripravený bez dostatočnej diskusie so všetkými zainteresovanými subjektmi vrátane zapojenia samotných sudcov. "Predkladateľ ho bez akejkoľvek predchádzajúcej verejnej diskusie posunul priamo do legislatívneho procesu s možnosťou jeho pripomienkovania v extrémne krátkom období," skonštatovala sudcovská rada KS v Trenčíne.

Lehota na pripomienkovanie reformy súdnej mapy a súvisiacej legislatívy sa končí 4. októbra.

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Po novom by mohli fungovať štyri druhostupňové všeobecné súdy namiesto doterajších ôsmich, a to v Trnave, Prešove, Banskej Bystrici a v Žiline. Navrhované zmeny sa týkajú aj zriadenia mestského súdu v Bratislave a v Košiciach či nového usporiadania sídel a obvodov okresných súdov, ktorých počet sa má znížiť z 54 na 30. Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.