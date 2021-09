VI. LIGA: Séria bez prehry Ľuborče pokračuje, kanonier B. Drienka v bráne Zamaroviec, nezlomná vôľa Tr. Jastrabia

Prehľad výsledkov VI. ligy.

27. sep 2021 o 14:02 Martin Jurčo

Kľúčové – Bošáca 3:0 (1:0)

Pre domácich to bol zápas s množstvom zahodených šancí. V prvom polčase sa v 14. min po centri Fabuša presadil hlavou Hirjak. Domáci dostávali hostí pod neustály tlak a k ničomu Bošácu nepúšťali, no gól prišiel až v samom závere. V 84. min Beňo hlavou skóroval na 2:0. O štyri minúty neskôr Michal Sabadka dorazil loptu do brány a bolo 3:0. Pre domácich to je zaslúžené víťazstvo. S prehľadom rozhodoval Ježík.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme