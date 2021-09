Neodkladajte operáciu sivého zákalu!

Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal. Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá MUDr. Ján Sokolík jr., primár Očného centra Sokolík v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého zákalu špecializuje.

Čo je to sivý zákal a podľa čoho pacient spozná, že ho má?

Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza k zníženiu priehľadnosti ľudskej šošovky, a to najčastejšie v dôsledku starnutia. Väčšinou sa objavuje vo veku 60 až 75 rokov a príznakom je zahmlené, zhoršené a skreslené videnie do blízka i do diaľky a tiež citlivosť na svetlo. Sivý zákal nie je možné odstrániť inak ako operáciou a neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient by operáciu nemal zbytočne odkladať. Dôvodom je nielen kvalita života, ale aj to, že čím viac je sivý zákal tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia.

Ako prebieha operácia sivého zákalu?

Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je potrebné sa obávať. Počas operácie sa ľudská očná šošovka nahrádza umelou šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a vykonáva sa miestnym znecitlivením kvapkami. Oko je do druhého dňa zakryté náplasťou a po jej zložení už pacient okom vidí. V Očnom centre Sokolík v Trenčíne je operácia sivého zákalu hradená všetkými zdravotnými poisťovňami.

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných vnútroočných šošoviek?

V Očnom centre Sokolík ponúkame kvalitné vnútroočné šošovky amerického výrobcu Lenstec. Pacient má buď na výber monofokálne šošovky, ktoré mu po operácii zlepšia videnie na jednu vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si môže zvoliť multifokálne vnútroočné šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví závislosti na okuliaroch. Vnútroočná šošovka zostáva v oku po celý život, už sa nevymieňa, preto má pacient jedinečnú možnosť výberu, ako sa bude po operácii pozerať na svet.

Prečo prísť na operáciu k Vám, do Očného centra Sokolík?

V Očnom centre Sokolík sme úspešne uskutočnili už viac ako 15 000 vnútroočných operácií, čo svedčí o obrovskej dôvere pacientov. Teší ma, že sú medzi nimi i naši príbuzní a známi. Najväčšou odmenou za našu prácu je spokojný pacient, ktorý nás odporučí ďalej svojim blízkym, priateľom, a tí opäť ďalej a ďalej. Je to zásluha celého kolektívu. Pacienti oceňujú nielen výborný výsledok práce, ale i rodinné prostredie centra a profesionálny a zároveň ľudský prístup celého personálu ku každému pacientovi.

Rozširujeme náš chirurgický tím

S ohľadom na neustále stúpajúce počty pacientov k ambulantným vyšetreniam a operačným zákrokom rozširujeme v Očnom centre Sokolík náš lekársky a chirurgický tím o jedného z najlepších očných chirurgov na Slovensku, MUDr. Radovana Piovarčiho.

MUDr. Radovan Piovarči pôsobí ako primár našej sesterskej kliniky Neovízia od jej založenia a v Očnom centre Sokolík bude najnovšie pôsobiť ako externý očný chirurg a konzultant. Je skúseným očným chirurgom, ktorý sa venuje chirurgii predného a zadného segmentu, kataraktovej a refrakčnej chirurgii. Vykonal už viac ako 10 000 laserových operačných zákrokov, viac ako 12 000 operácií sivého zákalu a operácií PRELEX a takmer 2000 operácií sietnice.

„Som veľmi rád, že sa jeden z najskúsenejších chirurgov na Slovensku stáva súčasťou nášho tímu. Týmto krokom budeme schopní navýšiť kapacitu nášho centra, posunúť erudíciu našich lekárov a zároveň rozšíriť spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ hovorí primár Očného centra Sokolík MUDr. Ján Sokolík jr. a dodáva, že tento krok je ďalším významným míľnikom v histórii očného centra, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore oftalmológia celému Trenčianskemu kraju už viac ako 12 rokov.

Riaditeľ Očného centra Sokolík, pán Mgr. Adam Janek, MHA, MBA dopĺňa: „Pacientom naďalej môžeme garantovať modernú diagnostiku a následný operačný zákrok v komfortnej čakacej dobe. Zároveň najnovšie budeme schopní riešiť takmer všetku škálu očných ochorení priamo u nás na klinike. Ako najväčší súkromný poskytovateľ v Trenčianskom kraji so starostlivosťou plne hradenou zdravotnými poisťovňami sa neustále snažíme vylepšovať naše služby pre pacientov. Už teraz som si istý, že pán primár Piovarči nám tento cieľ úplne isto pomôže naplniť.”