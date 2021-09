Obdarovali sme všetky župné zariadenie sociálnych služieb

Riaditelia dvanástich župných zariadení sociálnych služieb si prevzali život zachraňujúce prístroje AED, dar v podobe tabletu od Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru poputoval do všetkých 24 zariadení.

30. sep 2021 o 0:00

S distribúciou automatických elektrických defibrilátorov (AED) začal kraj v roku 2018, smerovali pre dobrovoľné hasičské zbory. „Z 24 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti župy dostalo AED prvých 12, v distribúcii týchto prístrojov plánujeme v budúcnosti pokračovať,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Dva z nich budú pomáhať vďaka spoločnosti AURA TRADE, s.r.o., ďalšie zakúpila župa. „Napriek tomu, že spomedzi krajov je Trenčiansky kraj najmenší, má najviac zaregistrovaných prístrojov v operačnom stredisku záchrannej služby, k dnešnému dňu je ich 302,“ pochválil župu Josef Rapant, konateľ spoločnosti. Ak sa použije do 5 minút od zástavy srdca, existuje veľká šanca na prežitie.

Ďalším darčekom, ktorý putoval do rúk riaditeľom zariadení na pôde zrekonštruovaného CSS - AVE Dubnica nad Váhom, boli tablety. Kraj ich získal recipročne od Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. Tá župe venovala financie na kúpu 24 tabletov pre všetky krajské zariadenia sociálnych služieb ako poďakovanie za pomoc pri propagácii olympijskej kvapky krvi. „Participácia, spolupráca a empatia by nemali byť len slovníkové slová, mali by sa vkladať do reálneho života,“ povedal Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru. Posledný, špeciálny dar v podobe smart televízie venoval župan zrekonštruovanému zariadeniu. Umiestnená v spoločenskej miestnosti bude slúžiť nielen na zábavu, ale i na vzdelávanie klientov aj zamestnancov zariadenia.