Župa sa snaží zlepšiť dostupnosť Bošáckej doliny, opravuje ďalšiu cestu

Cesta III/1223 spája obec Zemianske Podhradie so slovensko-českou hranicou a jej rekonštrukcia má prispieť k lepšej dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami v prihraničnom regióne.

24. sep 2021 o 0:00

„Je to projekt cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ, naším partnerom je Ředitelství silnic Zlínskeho kraje. Rekonštruovaný úsek na slovenskej strane začína na hranici obce Zemianske Podhradie, končí v obci Nová Bošáca, jeho dĺžka je 4,095 km a oprava by mala stáť viac ako 1 mil. eur,“ povedal počas spustenia prác na ceste trenčiansky župan Jaroslav Baška. Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť EUROVIA SK, má na jeho opravu 46 dní. „Stavebné práce budú zahŕňať opravu mosta a ôsmich priepustov. Zrekonštruuje sa takmer 30-tisíc m2 povrchu vozovky a na jeho obnovu sa použije približne 5 850 ton asfaltu. Zároveň dôjde aj k výmene podložia v rozsahu 4 920 m3 a osadia sa nové zvodidlá v dĺžke 1 065 metrov,“ prezradil za zhotoviteľa riaditeľ závodu Bratislava Peter Tekeľ. Všetky tieto úpravy by mali prispieť aj k väčšej bezpečnosti motoristov.

Na českej strane rekonštruovaný úsek začína na štátnej hranici so SR a končí na križovatke s cestou III/4984, jeho dĺžka je približne 3,5 km.