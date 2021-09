Do nového školského roka s novým multifunkčným ihriskom

Moderné športovisko môžu využívať už aj študenti Strednej odbornej školy v Handlovej. Trenčiansky samosprávny kraj, ako zriaďovateľ školy, do jeho vybudovania investoval takmer 200 tisíc eur.

22. sep 2021 o 0:00

Najmodernejší EPDM povrch, dva bezbariérové vstupy, osvetlenie a rozmery 18x33 m, to sú parametre nového multifunkčného ihriska, ktoré na SOŠ Handlová slávnostne otvorili futbalovým zápasom. Spolu so športoviskom bol vybudovaný aj oporný múr zabezpečujúci stabilitu svahu. „Verím, že ihrisko bude dobre slúžiť nielen žiakom školy, ale aj verejnosti a ďalším športovcom z Handlovej a okolia. Do školy budeme aj naďalej investovať. Trenčianska župa bola úspešná v projekte vybudovania Centra odborného vzdelávania a prípravy v sume približne 1,7 mil. eur s DPH. Viac ako 700 tisíc z celkovej sumy pôjde do moderného vybavenia a technológií,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Multifunkčné ihrisko vybudovala spoločnosť Sport Service za približne 3 mesiace a určené je na volejbal, street basketbal, florbal a minifutbal.