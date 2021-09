Radnica nechá zbúrať budovu bývalej práčovne, vyrásť by tu mala nová krytá plaváreň

Dubnická radnica sa netají ambíciou postaviť plaváreň s celoročnou prevádzkou. Na tento účel by mala poslúžiť lokalita s chátrajúcou práčovňou pri zimnom štadióne.

20. sep 2021 o 11:58 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Dubnická radnica sa netají ambíciou postaviť plaváreň s celoročnou prevádzkou. Na tento účel by mala poslúžiť lokalita s chátrajúcou práčovňou pri zimnom štadióne. Jeho blízkosť by mala prispieť k ekonomickejšej prevádzke plavárne, keďže prebytkové teplo vznikajúce pri výrobe ľadu by mohlo byť využité na ohrev vody. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.

„Budovu bývalej práčovne v blízkej dobe asanujeme, a to najmä z hľadiska bezpečnosti obyvateľov, ktorí v tejto lokalite žijú alebo ňou prechádzajú, nehovoriac o susednom zariadení pre seniorov,“ uviedol dubnický primátor Peter Wolf. Presný termín zbúrania budovy podľa neho závisí od trvania potrebných prípravných prác a nevyhnutných administratívnych postupov.

O vzhľade novej plavárne sa bude rozhodovať v architektonickej súťaži. „V tomto čase sme tesne pred spustením architektonickej súťaže. Vďaka nej bude spomedzi súťažiacich vybraný víťaz a zhotoviteľ projektovej dokumentácie k pripravovanému projektu plavárne. Definovali sme si podmienky a kritériá, ktoré budú súčasťou zadania súťaže," poznamenala Eva Granátová z oddelenia strategického rozvoja mesta a verejného obstarávania.

Samotná architektonická súťaž by mala trvať tri mesiace a po nej bude môcť mesto pristúpiť k rokovaniu s víťazom súťaže o uzatvorení zmluvy na realizáciu projektových prác.