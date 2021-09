Diagnostické centrum považskobystrickej nemocnice tesne pred dokončením

Moderné Centrum diagnostiky, ktoré vyrástlo v centrálnom priestore nemocničného vnútrobloku, už čoskoro pomôže zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, zrýchliť a skvalitniť diagnostický proces a skrátiť čakacie doby na vyšetrenie.

21. sep 2021 o 0:00

Aktuálne je stavebná časť takmer dokončená a vyžiada si už len malé úpravy. Nainštalovaný je už aj moderný CT prístroj, v najbližších dňoch k nemu pribudne aj digitálny röntgen, ktorý čaká uchytenie na stropný záves. „Nasledovať budú technické a radiačné skúšky, kolaudácia a postupné uvedenie do prevádzky,“ povedal riaditeľ nemocnice Igor Steiner. „Priestory máme pripravené aj na USG prístroj, ktorý je tiež zakúpený. Budúci rok chceme do tohto centra obstarať ešte magnetickú rezonanciu. Celá investícia do stavebnej časti je vo výške viac ako 2 mil. eur, ďalších 1,3 mil. eur ide do prístrojového vybavenia, zatiaľ bez MRi,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Hotová je tiež zelená pochôdzna strecha.

Veľkou investíciou z rozpočtu kraja je rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá pokryje zvýšené požiadavky nemocnice na elektrickú energiu. Do nej zriaďovateľ investuje ďalších 3,6 mil. eur. „Vďaka tomu budeme môcť realizovať ďalšie projekty, rekonštrukciu pôrodnej sály, OAIM a internej JIS,“ povedal riaditeľ. „Župa plánuje v nemocnici ďalší veľký projekt kompletného zateplenia nielen nemocnice, ale aj polikliniky,“ doplnil župan. Prístrojové vybavenie nemocnice sa rozrástlo aj o nový digitálny mamograf s priamou digitalizáciou za viac ako 116 tis. eur.