REGIONÁLNY FUTBAL: Gólové hody Bartáka a O. Breznického, zvláštny gól do siete Potvoríc, hodové body sa v Častkoviach delili

Podrobný prehľad futbalového diania v regióne od III. po VIII. ligy.

19. sep 2021 o 19:49 Martin Jurčo

III. LIGA

Myjava – Galanta 1:0 (0:0)

V 15. minúte po peknej kombinácií Myjavčanov v pokutovom území Galanty napálil brvno Némethovej svätyne Tomáš Mareš. Dobýjanie brány Galanty pokračovalo aj v nasledujúcich chvíľach, kedy sa hra odvíjala najmä na polovici ihriska hostí. V 20. minúte sa po spolupráci Legnaniho a Pechu pokúšal zakončiť Flamík, no obrana hostí bola pozorná. V 39. minúte sa mohol do nebezpečného úniku kúsok od myjavskej šestnástky dostať Hodulík, zastavila ho však ofsajdová pozícia. Na loptu si Kubica opäť siahol až v 43. minúte po Bardadyho hlavičke. Do druhého dejstva nastúpili oba tímy bez zmien v zostavách. Hra v ňom už pôsobila vyrovnanejšie, veľa vzruchu na tribúnach nevyvolávala a brankári sa príliš nezapotili. Úvodný gól mohol v 75. minúte po dlhom centri vsietiť Horák, no loptu pri ľavej žrdi nezachytil. Hostia boli ďalej nebezpeční a už o minútu neskôr sa dostali do prečíslenia, ktoré musel Kubica s prispením obrany riešiť včasným vybehnutím z brány. Spartakovcom akoby už dochádzali sily a na ich strane sa množili nepresnosti, ktoré im v kombinácií s prehustenou defenzívou Galanťanov neumožňovali efektívne zaútočiť. Potom ale prišla posledná minúta zápasu. Lukáš Mareš v strede poľa vyslal podarenú prihrávku Svatíkovi, ten loptu dopravil do šestnástky, kde ju posunul nabiehajúcemu Legnanimu a mladý útočník svojou strelou konečne rozvlnil sieť.

