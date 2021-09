VI. LIGA: Barták na neudržanie, Stankovčania dali ako svadobný dar Hrbasovi tri body, Ľuborča ratovala bod v závere

Prehľad výsledkov VI. ligy.

19. sep 2021 o 15:40 Martin Jurčo

Myjava B – Záblatie 2:2 (1:1)

Na ťažkom teréne sa domáci snažili hrať kombinačný futbal s držaním lopty. Hostia sa snažili o jednoduchý prechod smerom dopredu po nakopávaných loptách. Už v úvode stretnutia sa v 11. min presadil Krištof, keď predtým brankár vyrazil loptu priamo na nohu hráča hostí – 0:1. Aktivita Starej Myjavy bola pretavená do gólu z kopačky Koníčka, ktorý sa vnútri šestnástky dobre zorientoval a krížnou strelou sa aj presadil. Po góle volala hlavička Lišku, no neskončila gólom. Domáci boli aktívnejší, no hostia stále hrozili.