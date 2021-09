Zberné parkovisko pre dodávky a autobusy je hotové

Na povinnosť jeho využívania budú majiteľov vozidiel kategórie N1 upozorňovať informačné tabule pri vstupoch do mesta.

17. sep 2021 o 12:36 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Dodávky, autobusy či minibusy budú mať v Dubnici nad Váhom vyčlenené zberné parkovisko. To radnica nechala vybudovať pri workoutovom ihrisku na sídlisku Pod kaštieľom. Na povinnosť jeho využívania budú majiteľov vozidiel kategórie N1 upozorňovať informačné tabule pri vstupoch do mesta.

Na zbernom parkovisku zostáva možnosť aj pre parkovanie osobných vozidiel. "Na sídliskách zaberajú nákladné vozidlá parkovacie miesta, často bránia aj v prehľadnosti cestnej premávky. Na základe zistených štatistík sme sa rozhodli ich sústrediť na jedno parkovisko, čím sa na sídliskách uvoľní približne 60 parkovacích státí," poznamenal vedúci stavebného úradu Jozef Králik.



Parkovisko malo byť pôvodne hotové už v auguste, stavebné práce sa mierne zdržali. "Dôvodom bolo doplnenie osvetlenia na parkovisku, ktoré sme pridali nad rámec projektu, čím sa rozšíril rozsah prác. Rovnako situáciu komplikovali aj osobné motorové vozidlá, ktoré občania aj napriek zákazu na ploche parkoviska parkovali, tým pádom musí zhotoviteľ dorobiť aj niektoré parkovacie čiary či obrubníky," doplnil Králik.



Po osadení dopravného značenia pri každom vstupe do mesta bude parkovanie na zbernom parkovisku záväzné pre majiteľov dodávok, nákladných vozidiel do 15 ton bez prívesov, autobusy, minibusy a osobné motorové vozidlá do 3,5 tony s dĺžkou viac ako 5,3 metra.