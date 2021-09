Chirana T.Injecta: Boli sme poctení možnosťou prispieť k obdarovaniu pápeža Františka

Spoločnosť Chirana T.Injecta s úctou prijala ponuku Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pripojiť sa k darcom, ktorých dary prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala Svätému otcovi. Spoločnosť takto venovala sto tisíc kusov injekčných striekačiek, ktoré sa používajú vo vakcinačných programoch mnohých štátov sveta.

16. sep 2021 o 14:27

"Bola to pre nás veľká česť a ďakujeme nielen za túto možnosť, ale aj za pozvanie do prezidentskej záhrady a možnosť osobne si vypočuť príhovory pápeža Františka a pani prezidentky. Svet prežíva ťažké časy a očkovanie je cestou von s tejto krízy“, povedal generálny riaditeľ Chirana T.Injecta Teodor Lysák a dodal, že firma pracuje každý deň na plné obrátky a snaží sa dodávať vakcinačné komponenty všade tam, kde je to potrebné. Chirana T.Injecta od začiatku pandémie plne podporuje očkovacie programy a snaží sa pomáhať v rôznych aktivitách. Firma zo Starej Turej bola prvá, ktorá podporila občianske združenie Skutočné obete, ktoré založili pozostalí po obetiach pandémie a v komunikácii sa aktívne snaží podporovať myšlienku očkovania proti COVID-19. „Pandémia bohužiaľ ešte neskončila a je povinnosťou všetkých rozumných ľudí podporovať všetko, čo prispeje ku jej skorému ukončeniu. My sa to snažíme robiť každý deň“, dodal na záver Teodor Lysák.