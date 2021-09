Návšteva pápeža nebol dobrý nápad, vraví dátový analytik Bošňák

Podľa dátového analytika momentálne patríme medzi európske krajiny s najrýchlejším rastom nových pozitívnych prípadov.

15. sep 2021 o 12:21 Maroš Buchel

Slovensko patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom nových prípadov v Európe, hovorí Ivan Bošňák z platformy Dáta bez pátosu. Ten zároveň predpovedá, že do štyroch týždňov by sme mohli zaznamenať rovnaké čísla ako v Srbsku, ktoré je na tom momentálne v rámci Európy najhoršie. V rozhovore bližšie porozprával o epidemiologických rizikách návštevy pápeža, ako aj o tom, prečo je aktuálne platný COVID automat nepresný.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na vašej stránke ste zverejnili nový COVID automat, podľa ktorého sú v červených farbách aj okresy Bánovce nad Bebravou a Myjava, ktoré sú podľa oficiálneho COVID automatu v oranžových farbách. Ako môžeme tento rozdiel chápať?

To čo my publikujeme, je aktuálny výpočet z dostupných dát, podľa vzorca, ktorý v COVID automate je. Oni to rátajú vždy v pondelok, keď vyjdú dáta za štvrtok a nedeľu a nastavujú to na ďalší týždeň.

To sa dá robiť aj denne. Zoberiete infikovaných z PCR testov a z AG testov po okresoch za posledných sedem dní, sčítate to. Bratislava, Pezinok a Senec majú jedného žolíka, čiže tam tá farba môže byť lepšia.

No a hygienici môžu rozhodnúť, akokoľvek inak. Keby ste sa pozreli na ten prvotný výpočet, na ktorý pozerajú regionálny hygienici, že ako stojí ten okres, tak by to vyzeralo takto. Dôležitý nie je ani tak stav, ako ten trend.

V rozhovore sa okrem iného dočítate aj Prečo je oficiálny COVID automat neaktuálny?

Podľa akého kľúča funguje COVID mapa, ktorú vydávajú Dáta bez pátosu?

Aké môžeme v najbližšie mesiace čakať počty covidových úmrti?

Aké môže mať pandemické následky návšteva pápeža na Slovensku?

Ktoré európske krajiny majú podobne rýchly rast nových prípadov ako Slovensko?

Minulú stredu všetci z ministerstva rozprávali, že Rožňava je na tom veľmi zle. Trend nebol zlý v Rožňave, ale v skalici a v Krupine. Keby to aspoň niekto spomenul, že počkajte, zlý trend je v okolitých mestách. Ale nikto ich ani nespomenul. Tak dnes tam máte čiernu Skalicu.

Prečo sa to podľa vás deje?

COVID automat je tak zle nastavený, že on ani nestíha reagovať na to, čo sa