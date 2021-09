Nová hala pri zbernom dvore poslúži na dotrieďovanie odpadu

V areáli mestskej spoločnosti Technické služby mesta Dubnica nad Váhom úspešne skolaudovali novú halu na zber a dotrieďovanie drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, olejov, textilu a šatstva.

14. sep 2021 o 11:04 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Podľa konateľky spoločnosti Vladimíry Klačanskej na výstavbu haly získali nenávratný finančný príspevok viac ako 1,2 milióna eur.

„Tento projekt bol podaný na ministerstvo ešte v roku 2016, no jeho realizácia sa až do konca roka 2018 nezačala. V roku 2019 sme sa teda rozpracovanému a odloženému projektu začali intenzívnejšie venovať, vykonali sme v ňom nejaké drobné úpravy a v máji 2021 sme ho úspešne dokončili,“ priblížila Klačanská.

Súčasťou novej jednopodlažnej haly sú sociálne zariadenia pre zamestnancov, kancelárie a technická miestnosť. „Okrem toho nám bola v rámci projektu dodaná aj nová technika, a to traktor, mostová váha, vysokozdvižný vozík, veľkokapacitné kontajnery či kontajner na olej a na šatstvo," poznamenala Klačanská.

Po kolaudácii a doručení kolaudačného rozhodnutia mestská firma očakáva získanie povolenia na prevádzkovanie z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Ilava. Zároveň prejavila záujem využívať halu aj na ďalší účel.

„Kontaktovali sme Ministerstvo životného prostredia SR s požiadavkou, či by bolo možné za dodržania všetkých podmienok do novej haly premiestniť aj triediacu linku zo súčasného strediska triedeného zberu na Sládkovičovej ulici. Priestory na triediacu linku v hale sú dostačujúce, zároveň by išlo aj o ekonomické riešenie, no rozhodné slovo má rezort životného prostredia,“ doplnila Klačanská.